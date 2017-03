Selena Gomez s'engage dans la recherche sur le lupus

14-03-2017 | 09h22

Selena Gomez, diagnostiquée avec un lupus en 2014, a fait son premier don pour le Selena Gomez Fund for Lupus Research dans l'espoir que les médecins puissent trouver un traitement.

«Je continue d'être optimiste sur les progrès réalisés dans la recherche contre le lupus et je suis fière de soutenir le travail prometteur de la Keck School of Medicine», a expliqué la chanteuse de 24 ans dans un communiqué adressé à People. J'ai de l'espoir pour les millions d'entre nous dans le monde qui pourraient en bénéficier.»

L'argent donné au centre caritatif soutiendra initialement un programme de recherche pilote, centré sur le traitement des complications du lupus à l'aide de thérapies ciblées.

Janos Peti-Peterdi, professeur de physiologie et de biophysique à la Keck School of Medicine, a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Selena (Gomez) dans ses efforts pour la sensibilisation et la recherche médicale envers un traitement nécessaire contre le lupus.» Il a ensuite ajouté: «Les complications du lupus systémique causent de sérieux dommages, et nous espérons que notre recherche, avec le soutien de Selena, aidera les personnes affectées par la maladie à mener une vie pleine.»

Cette annonce arrive sept mois après que Selena Gomez ait annulé une tournée prévue en août dernier et se soit engagée dans un programme de réadaptation de 90 jours pour lutter contre l'anxiété, les crises d'angoisse et la dépression, toutes liées à son combat contre le lupus.

La chanteuse est retournée sous les projecteurs à l'occasion des American Music Awards en novembre et a depuis révélé que son propre combat pour la santé avait rendu son travail sur la série Netflix, 13 Reasons Why, plus personnel et stimulant. «Pour être honnête, je traversais une phase vraiment difficile quand la production (de la série) a commencé, a-t-elle confié à Entertainment Tonight, le mois dernier. Je suis partie pendant 90 jours, et j'ai rencontré plein de jeunes qui parlaient des problèmes que ces personnages traversent», a-t-elle conclu.