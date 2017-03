Sept-Îles: la nouvelle urgence accueillie avec soulagement

10-03-2017 | 14h30

La désuétude de l'urgence de l'hôpital de Sept-Îles représente un défi quotidien pour les urgentologues et le personnel. Ils doivent adapter leur pratique et travailler dans des lieux qui ne répondent plus aux normes depuis longtemps.

Il va sans dire que l'annonce du réaménagement et de l'agrandissement de cette urgence par le ministre de la Santé Gaétan Barrette, jeudi, a été accueillie avec grand soulagement.

«Une nouvelle urgence en ce moment, c'est nécessaire à Sept-Îles, celle qu'on a est très désuète» souligne l'urgentologue Sandie Ouellet.

TVA Nouvelles a visité l'urgence en compagnie de l'infirmière Nathalie Simard, chef de service - soins critiques au centre de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

«Il y a des civières le long du poste de travail des professionnels. Si le médecin vient rencontrer un patient, celui d'à côté entend tout.»

Il existe plusieurs obstacles à la confidentialité et à la prévention des infections dans cette urgence trop petite, encombrée d'équipement et qui mérite depuis longtemps une mise aux normes.

«Notre salle de réanimation est très petite. Quand quelqu'un qui ne va pas bien arrive, on n'a pas la place nécessaire pour bien faire ça dans les cas plus graves», indique l'urgentologue Sandie Ouellet.

Le projet d'agrandissement et de réaménagement de près de 45 millions $ annoncé hier ne sera pas terminé avant la fin de 2021. Mais pour l'équipe de l'urgence, ces quatre années d'attente en valent bien la chandelle.