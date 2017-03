La crise des surdoses se poursuit à Vancouver

10-03-2017 | 12h34

La crise des surdoses de drogue, qui a fait 922 morts l'année dernière en Colombie-Britannique, se poursuit à Vancouver, a déploré le maire Gregor Robertson jeudi.



Au cours de la semaine du 26 février au 5 mars, les premiers répondants du service d'incendie de Vancouver ont dû répondre à 174 appels pour des surdoses de drogue, le nombre le plus élevé depuis le début de l'année. Historiquement, il s'agit d'un nombre très élevé pour une seule semaine, a précisé le bureau du maire dans un communiqué.

La police de Vancouver, de son côté, a confirmé qu'au moins 14 morts ont probablement été causées par des surdoses au cours de la même période, soit six de plus que lors de la précédente semaine.

«Les morts par surdose de drogue liés à la crise du fentanyl continuent d'avoir un impact dévastateur d'un bout à l'autre de Vancouver», a déploré le maire Robertson.

Les morts par surdose sont devenus l'une des dix principales causes de décès dans la province au cours de la dernière année.

La crise est principalement attribuable à l'arrivée sur le marché du fentanyl, un opioïde jusqu'à 40 fois plus puissant que l'héroïne. Une étude menée par Santé Canada a révélé l'automne dernier que de plus en plus de drogues sont contaminées avec du fentanyl, dans une proportion qui monte jusqu'à 20 % pour l'héroïne.