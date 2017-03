Rappel de produits I.M. Healthy en raison de la bactérie E.coli

10-03-2017 | 05h16

OTTAWA - Les produits de beurre de noix et de soja ainsi que de granola de la marque I.M. Healthy font l'objet d'un rappel en raison de la bactérie E.Coli O157:H7, a fait savoir jeudi soir l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

«L'industrie procède au rappel de produits de beurre de noix de soja et de granola de marque I.M. Healthy parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7.



Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés. Les produits suivants pourraient avoir été vendus à l'échelle nationale en plus d'avoir été vendus en ligne», a indiqué l'ACIA dans un communiqué.



Sont touchés par le rappel les produits suivants:



Creamy SoyNut Butter (CUP 6 54989 91010 4, 425 g); Chunky SoyNut Butter ( CUP 6 54989 92010 3, 425 g); Unsweetened Creamy SoyNut Butter (CUP 6 54989 93010 2, 425 g); Honey Creamy SoyNut Butter (CUP 6 54989 94010 1, 425 g); Chocolate SoyNut Butter (CUP 6 54989 97010 8, 425 g); Original Granola (CUP 6 54989 97010 8, 425 g); Raisin & Cranberry Granola (CUP 6 54989 40035 3, 340 g); Raisin & Cranberry Granola (CUP 6 54989 40036 0, 340 g); Apple Granola (CUP 6 54989 40037 7, 340 g) et Blueberry Granola (CUP 6 54989 40038 4, 340 g).



L'ACIA souligne que les aliments contaminés par la bactérie E.Coli ne présentent pas forcément d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent tout de même rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants: nausées, vomissements, crampes abdominales et diarrhée.