Ce docteur crève un abcès gigantesque sous la mâchoire d'un patient

09-03-2017 | 15h14

Âmes sensibles s'abstenir. Un chirurgien syrien a crevé un énorme abcès qui se trouvait sous la mâchoire d'un homme.

D'après le patient, l'abcès est apparu seulement 4 jours avant l'intervention. Il s'est donc développé très rapidement vu la taille atteint.

Après avoir fait une petite incision au niveau de la gorge du patient, le Dr Osama Makkia a passé 20 minutes a faire sortir et nettoyer tout le pus qui se trouvait dans l'abcès. La plaie a ensuite été recousue.

Le chirurgien admet que c'est un des plus gros qu'il ait jamais vu, rapporte le Daily Mail. «L'abcès était vraiment très large et s'il n'avait pas été retiré, il aurait continué à grandir encore plus». Selon lui, il a été causé par la pauvreté et une mauvaise hygiène buccal.

La plupart des abcès sont causés par une infection bactérienne explique le National Health Service.

Si les petit abcès ont tendance à disparaitre avec le temps et ne nécessitent pas de traitement, les plus gros nécessitent souvent une intervention médicale.

Attention, la vidéo ci-dessous est destinée à un public averti.