Gaspillage de matériel médical: Gaétan Barrette réagit

08-03-2017 | 12h17

Le ministre Gaétan Barrette justifie les pratiques du ministère de la Santé de se débarrasser de matériel médical en évoquant les risques que pourrait représenter pour la santé l'équipement vieillissant.

«En santé, on est dans un environnement où on ne peut pas prendre de risque et si on le prend, c'est "damn if you do, damn if you don't"», a dit le ministre Barrette en entrevue avec Mario Dumont.

L'émission J.E. a présenté mardi un reportage qui démontrait qu'une quantité impressionnante de matériel médical, payé par les contribuables québécois, se retrouvera au Honduras.

«Il y a des machines qui sont tellement vieilles que si elles sont encore fonctionnelles on ne peut plus trouver de pièces (...) alors quand on est rendu à ce point-là on les remplace et il y a des pays pauvres qui eux, à défaut de ne rien avoir, vont prendre quelque chose de moins bon», a soutenu Gaétan Barrette.

«Pour les seringues et les aiguilles, la péremption c'est la stérilité (...) alors ça coûterait beaucoup plus cher de restériliser le matériel que d'en acheter du nouveau», a-t-il ajouté.

Trop de matériel acheté?

Le ministère de la Santé a-t-il acheté trop de masques pour protéger la population lors de la pandémie annoncée de grippe H1N1? Non, a répondu le ministre.

«Pour ce qui est des masques pour la H1N1, s'il y avait eu la vraie pandémie qu'on craignait il y a des dizaines sinon des centaines de personnes qui seraient décédées (...) on a acheté des masques parce qu'on pensait avoir une pandémie et elle n'a pas eu lieu», a assuré le ministre.

«Le masque a une date de péremption et vous savez très bien comment ce serait joué sur la place publique si ces masques étaient encore là après la date.»

Des marchettes qui ne doivent pas être jetées

Le ministre Gaétan Barrette avoue avoir été surpris par un seul élément du reportage de «J.E.»: les marchettes jetées.

«Les marchettes c'est inapproprié, les marchettes c'est toujours utilisable, il n'y a pas de raison de jeter ça et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je comprends que c'est utile et je ne veux pas diminuer l'importance de l'utilité surtout aux gens vulnérables à qui ça s'adresse, mais la marchette ce n'est pas de la haute technologie et il n'y a pas de raison de mettre ça aux poubelles», a conclu le ministre.