Shannen Doherty va bien après son traitement contre le cancer

07-03-2017 | 10h49

Shannen Doherty, la star de la série Beverly Hills, a achevé sa chimiothérapie fin février, plus d'un an après avoir révélé qu'elle luttait contre la maladie, et la comédienne de 45 ans promet qu'elle va «très bien».

«J'adore ma petite coupe de cheveux Twiggy, explique-t-elle à Extra, en référence à la jolie coiffure courte qu'elle arbore, après avoir perdu tous ses cheveux suite à la radiothérapie. Je suis prête en 5 minutes, c'est génial.»

Shannen Doherty a révélé son nouveau look au cours du gala First Annual Gratitude, organisé pour Marc Ching, le fondateur de l'Animal Hope and Wellness Foundation. Shannen et Marc sont devenus de très proches amis, et elle attribue sa guérison au travail du philanthrope avec des animaux abandonnés.

«Marc m'a pas mal aidé dans mon périple, révèle-t-elle, les larmes aux yeux. Le voir entrer à nouveau dans les ténèbres, entrer littéralement dans les profondeurs de l'enfer pour sauver des animaux et éduquer les hommes qui n'ont fait que massacrer leur vie entière, de le voir être en mesure de faire jour après jour, ça m'a donné beaucoup de force. Je suis là et je suis en train de faire quelque chose qui est si important pour moi, avec une fondation qui représente tellement pour moi et dont je suis vraiment honorée de faire partie. Je remercie Dieu d'être capable de me tenir à côté de cet homme.»

Shannen Doherty a également compté sur la danse tout au long de cette épreuve. Elle a travaillé avec un entraîneur personnel chaque fois qu'elle en avait la force physique. «Cela apporte de la positivité et du plaisir lorsqu'on est confronté à quelque chose qui n'est pas si amusant», confie-t-elle.