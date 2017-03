Le cannabis pendant la grossesse est dangereux pour le foetus

05-03-2017 | 15h15

Malgré la tendance croissante à la consommation de cannabis aux États-Unis, les médecins mettent en garde les femmes enceintes contre la substance, car elle pourrait affecter le cerveau du fœtus.

Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, plus d'une naissance sur cinq aux États-Unis a lieu dans un État ayant légalisé le cannabis médical pour les adultes et dépénalisé, ou légalisé, l'usage récréatif.

Leena Nathan, gynécologue obstétricienne à l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), affirme que pour les femmes enceintes, qui utilisent parfois la drogue pour soulager les douleurs typiques de la grossesse, le cannabis pourrait avoir des effets néfastes sur leur futur bébé.

Selon un rapport fédéral publié dans le Journal of the American Medical Association, 4 % des femmes enceintes prises en compte en 2014 déclaraient consommer du cannabis pendant leur grossesse, le chiffre réel étant potentiellement plus élevé.

Leena Nathan explique que même si le cannabis permet pour certaines femmes de soulager la douleur et les nausées matinales, surtout au cours du premier trimestre de la grossesse, et qu'il aide à se détendre et à réduire stress et anxiété, la recherche suggère que ses effets sont préjudiciables au fœtus.

Gingembre, physiothérapie et acupuncture

Pendant la grossesse, le tétrahydrocannabinol (THC), le composant actif du cannabis, peut traverser le placenta et affecter le fœtus, notamment son poids à la naissance et le fonctionnement de son cerveau, réduisant le QI du bébé et sa capacité à l'attention.

Elle conseille également de ne pas manger de produits préparés avec du cannabis, car l'exposition au THC peut alors être plus grande.

Pour elle, il convient de traiter les désagréments liés à la grossesse avec des médicaments comme la doxylamine, ou des traitements non médicamenteux tels que la vitamine B6, le gingembre, la physiothérapie ou l'acupuncture.

Pour alléger l'anxiété, elle suggère de commencer par de l'exercice physique, en demandant conseil à son médecin pour choisir l'activité adaptée.

Elle souligne également la nécessité de conduire des études supplémentaires pour déterminer les effets du cannabis sur la santé du fœtus, en étudiant notamment la fréquence et la quantité des prises pendant la grossesse. De même, ces futurs travaux devraient permettre de déterminer si la drogue empêche l'allaitement.

En se basant cependant sur l'état actuel de la recherche, Leena Nathan conclut que les femmes enceintes ne devraient pas consommer de cannabis ou d'autres drogues récréatives.