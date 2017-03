Hugh Jackman guéri de son cancer de la peau

03-03-2017 | 10h35

Les médecins ont détecté un carcinome à cellules dans l'organisme de Hugh Jackman alors que ce dernier se rendait à une visite de routine. Il l'a fait retirer, et est désormais en parfaite santé.

«Tout va bien, a-t-il confié dans le Live! with Kelly hier. C'est un cancer de la peau, mais la forme la moins dangereuse, donc c'est juste quelque chose que j'ai dû faire retirer. Etant Australien et ayant grandi en Angleterre, c'est un peu la base pour moi. Mais tout va bien. Les gens ont été super sympa, merci.»

«Mettez de la crème solaire!», a-t-il ajouté, adressant au passage un message d'avertissement à tous. «Et faites-vous examiner! C'est le truc. Un coup de soleil, et vous êtes susceptible d'avoir un cancer. Un seul. Et tout ça, ça arrive 25, 30 ans après, le docteur m'a dit. Nos règles, gamins, quand on grandissait, c'était de prendre un coup de soleil et de peler deux ou trois fois, puis c'était bon. Et c'était notre protection de base. Honnêtement, c'était dingue.»

Hugh Jackman a été diagnostiqué avec un carcinome à cellules en 2013, et a évoqué sa maladie pour la première fois en postant une photo de son nez recouvert d'un bandage sur les réseaux sociaux.