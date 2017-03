L'obésité favorise l'apparition de cancers

02-03-2017 | 12h30

Une nouvelle méta-étude publiée mardi par la revue BMJ suggère qu'il existe un lien entre l'obésité et les principaux types de cancer.

Conduite par Maria Kyrgiou et Kostas Tsilidis, de l'Imperial College de Londres, cette méta-étude consistait à examiner 204 études préalables publiées dans 49 revues et ayant analysé des données chiffrées relatives à l'obésité (indice de masse corporelle, prise de poids, tour de taille) et à 36 cancers différents et à leurs sous-types.

Même si d'autres études ont déjà fourni la preuve d'un lien entre obésité et cancer, l'équipe responsable de ces nouveaux travaux souligne que certaines d'entre elles étaient imparfaites ou biaisées en raison d'une méthodologie douteuse.

Leur méta-étude, quant à elle, a permis d'établir 12 associations différentes, soutenues par des preuves tangibles, des résultats statistiques fortement significatifs et ne souffrant d'aucun biais.

11 % de risque supplémentaire de cancer du sein tous les 5 kg de poids en plus

Les études prises en compte examinaient les relations entre l'indice de masse corporelle et le risque d'adénocarcinome oesophagien, de cancer colorectal (chez les hommes), de cancer du rectum (chez les hommes), de cancer des voies biliaires, de cancer du pancréas, de cancer du rein et de cancer de l'endomètre (chez les femmes pré-ménopausées).

Le risque de cancer du sein après la ménopause, chez les femmes n'ayant jamais suivi de traitement hormonal de substitution, augmentait de 11 % tous les 5 kg de prise de poids, et le risque de cancer de l'endomètre augmentait de 21 % à chaque fois que le rapport tour de taille / tour de hanches croissait de 0,1.

Les chercheurs ont également établi d'autres associations, soutenues par des preuves solides, entre la prise de poids et le risque de cancer colorectal, ainsi qu'entre l'indice de masse corporelle et le risque de cancer de la vésicule biliaire, de cancer du cardia et de cancer de l'ovaire, sans oublier le risque de décès des suites d'un myélome multiple.

En attendant des recherches complémentaires

En outre, les résultats montrent que le risque de développer un cancer tous les 5 points d'augmentation de l'indice de masse corporelle s'aggravait de manière différente selon les types de cancer, de 9 % en ce qui concerne le cancer colorectal masculin à 56 % pour le cancer des voies biliaires.

L'équipe en appelle désormais à des recherches supplémentaires, car «cette démonstration de la solidité des associations entre obésité et cancer peut permettre une sélection plus fine des personnes courant un risque élevé, dans le cadre de stratégies de prévention primaire et secondaire personnalisées».

Le cancer est l'une des causes principales de décès dans le monde, et la prévalence de l'obésité a plus que doublé au cours des 40 dernières années.