Soins aux cancéreux de Baie-Comeau: de l'espoir

Kate Tremblay 01-03-2017 | 22h53

Québec pourrait revoir sa décision de faire traiter les personnes qui combattent le cancer dans la région de Baie-Comeau, à Chicoutimi.

Cette réorganisation serait lourde de conséquences pour les patients qui devront parcourir au moins 315 kilomètres pour recevoir leur traitement si le gouvernement maintient sa décision.

Ce changement risque d'occasionner un stress additionnel à ces personnes mais aussi à leur famille, comme en témoigne une jeune femme de Saguenay qui a dû se rendre à Montréal pour subir d'importantes chirurgies.

«Ça fait des places de moins pour les patients de Montréal parce que je devais passer en urgence», a précisé Claudia Duchesne.

Son séjour a été plus long que prévu puisqu'elle a connu des complications qui l'ont rendu paraplégique.

«Mon conjoint et ma mère m'ont accompagné, a-t-elle expliqué. Les deux ne travaillaient pas. ça devait durer 10 jours, finalement mon séjour s'est prolongé sur plus d'un mois. Pour le patient, c'est un poids parce que moi j'étais rendue un fardeau financier pour eux.»

Un numéro dans le système

Celle qui agit à titre de porte-parole pour la 15e édition du Relais pour la vie de Saguenay comprend mal que l'on puisse forcer des patients fragilisés par la maladie à faire plus de 300 km de route pour se faire traiter.

«Malheureusement ce n'est pas le problème des hôpitaux, a constaté Mme Duchesne. C'est en haut que se prend les décisions et jusqu'à preuve du contraire on est un numéro dans le système.»

À compter du 1er avril, les hémato-oncologues de Rimouski ne se déplaceront plus à Baie-Comeau pour assurer le suivi des traitements des patients de cette région, comme ils le font depuis 25 ans. Les malades seront pris en charge à l'hôpital de Chicoutimi.

Les spécialistes de Rimouski avaient proposé une période de transition de deux ans pour limiter les impacts, mais le ministère de la Santé a rejeté l'idée.

Discussion

En visite à Rimouski mercredi matin, Philippe Couillard s'est montré ouvert à discuter.

«On va certainement en parler à M. Barrette et je soupçonne qu'il sera à l'écoute des médecins de la région, a-t-il précisé. En général on peut trouver des solutions, mais on veut agir dans l'intérêt du patient d'abord et avant tout.»

Les autorités de la santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean confirment que cette réorganisation fait toujours l'objet d'analyses.