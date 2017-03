Vaccin contre le sida: des avancées prometteuses stoppées?

01-03-2017 | 12h48

C'est un nouvel espoir dans la lutte contre le SIDA. Des chercheurs français ont réussi à franchir une étape supplémentaire dans les essais d'un potentiel vaccin thérapeutique. Une étape qui a révélé des résultats prometteurs comme l'a annoncé mardi la société Biosantech. Le traitement aurait permis de faire disparaitre les traces de VIH dans le sang de plusieurs patients.

Le vaccin repose sur une molécule appelée TAT Oyi. Cette dernière cible une protéine particulière présente à la surface du VIH: la protéine TAT soupçonnée de permettre au virus de se protéger du système immunitaire. Le vaccin a été mis au point par le docteur Erwann Loret, chercheur au CNRS à l'Université d'Aix-Marseille qui a depuis, cédé le brevet à la société Biosantech.

Après des essais positifs réalisés chez l'animal, un protocole a été lancé en 2013 sur 48 patients à l'hôpital de la Conception de Marseille. De premiers résultats dévoilés en 2015 et publiés en 2016 ont ainsi montré l'absence de toxicité et permis de déterminer la dose optimale. Près de deux ans après, les nouveaux résultats dévoilés semblent encore plus prometteurs.

Des cellules infectées devenues indétectables

Les essais ont consisté à administrer aux 48 patients, en arrêt momentané de trithérapie, trois injections du vaccin. Divisés en quatre groupes de 12, les patients ont reçu différentes doses du vaccin entre 0 (pour le groupe placebo) et 99 microgrammes. Dès les premiers mois, plusieurs d'entre eux ont montré une baisse de la charge virale et celle-ci semble avoir perduré dans le temps.

«Le résultat le plus remarquable est que les cellules infectées par le VIH ne sont plus détectables chez une dizaine de patients. Et ce depuis deux ans, ce qui est tout à fait exceptionnel», a expliqué à La Provence le Dr Loret. «Si des épisodes de ce type sont observés parfois chez des patients, cela ne s'était encore jamais produit sur une telle durée», a-t-il précisé.

D'après le spécialiste, l'arrêt de la trithérapie entraine chez la majorité des malades un phénomène de «rebond virémique» favorisé par la présence de réservoirs de cellules infectées par le VIH. Or, ce dernier n'aurait pas été observé chez 50 % des volontaires traités avec 33 microgrammes (mcg) et quatre traités avec 11 et 99 mcg.

Un effet «incontestable»

«Le vaccin a donc incontestablement un effet sur le réservoir des cellules infectées qui, chez l'ensemble des patients traités, a diminué», a commenté le Dr Loret qui a évoqué un autre effet encourageant. Durant les essais, deux patients ont montré une «rétroséroconversion». «Il s'agit là d'un signal du système immunitaire qui ne voyant plus de cellules infectées, fait chuter son taux d'anticorps», a expliqué le chercheur.

La rétroseroconversion et la disparition des cellules infectées sont deux phénomènes qui ont été constatés chez Timothy Brown, le seul patient au monde à avoir été déclaré guéri du SIDA. Pour l'heure, les scientifiques ignorent si certains patients de l'essai vont suivre le même chemin. Face aux résultats obtenus, ils envisagent toutefois de passer à l'étape suivante en proposant aux deux patients en rétroséroconversion d'interrompre la trithérapie qu'ils ont repris.

«Si, après trois mois, les cellules infectées sont toujours indétectables, on pourra alors parler de guérison fonctionnelle», a souligné le Dr Loret à La Provence. Une perspective qui pourrait à terme conduire à l'utilisation temporaire du vaccin chez des patients porteurs du VIH hors essai clinique. Suite à l'annonce de ces résultats, le projet a néanmoins subi un dur revers.

Des recherches stoppées par le CNRS?

Lundi, un jour avant la conférence tenue par Biosantech à Sophia Antipolis, «le CNRS a signifié au Dr Erwann Loret, qui menait nos études, qu’il devait arrêter ses recherches et stopper toutes communications à leur sujet», a annoncé Corinne Treger, présidente de la start-up. Une interdiction confirmée par le chercheur interrogé par 20 minutes.

Les raisons de cette interdiction n'ont pas été précisées mais ce n'est pas la première fois que les travaux autour du vaccin TAT Oyi sont contestés. En 2015, l'équipe s'était déjà vu reprocher d'avoir dévoilé ses résultats avant qu'ils aient été validés par la communauté scientifique. Lors de leur publication dans la revue Retrovirology, Jean-François Delfraissy, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le Sida (ANRS), les avait ainsi jugés «sans fondement réel».

Cette fois-ci, les résultats ont été présentés à Berlin au cours du sommet international annuel «Vaccines and immunization» par le Dr Lioret. Ils auraient d'ailleurs été salués par plusieurs chercheurs. «On n’a jamais été si proche du but», a assuré Corinne Treger citée par 20 minutes. Face à l'interdiction du CNRS, elle a ainsi déclaré «qu’il y avait peut-être ici d’autres intérêts en jeu que ceux des malades».

Selon elle, les trithérapies représenteraient «un chiffre d’affaires annuel en constante augmentation, de 19 milliards d’euros, pour de très gros laboratoires». «Alors que le nôtre est atypique et que nous sommes une toute petite structure» qui a investi deux millions d'euros dans ces recherches, a-t-elle précisé, ajoutant avoir adressé un courrier à la ministre de la Santé, Marisol Tourraine, pour lui faire part de sa déception.