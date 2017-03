Un rapport conseille aux parents d'interdire le cannabis à leurs ados

01-03-2017 | 09h54

Un groupe influent de médecins américains vient de publier un rapport conseillant aux parents de ne pas autoriser leurs adolescents à fumer du cannabis.

L'Académie américaine de pédiatrie a fait paraître ce rapport dans la revue Pediatrics, dans un contexte de relâchement des attitudes et des législations sur la consommation de cannabis. Beaucoup d'États américains ont en effet légalisé l'usage médical chez les adultes, et ils sont nombreux à avoir dépénalisé ou légalisé l'usage récréatif.

Mais, même dans ces États, l'usage récratif demeure illégal pour les mineurs (l'âge de la majorité est de 21 ans aux États-Unis).

Depuis ces récentes évolutions, les médecins reçoivent de plus en plus de questions de parents au sujet de la consommation de cannabis en ce qui concerne leurs enfants, selon le docteur Seth Ammerman, professeur de pédiatrie à l'université Stanford, co-auteur du rapport.

Plusieurs études suggèrent que le cannabis peut modifier les zones du cerveau liées à la mémoire et à la capacité de projection, et d'autres indiquent même qu'une consommation fréquente débutant aux premières années de l'adolescence peut faire baisser le QI.

Des études encore insuffisantes

Toutefois, tous les adolescents consommateurs de cannabis ne connaissent pas forcément ces problèmes, certains courant plus de risques que les autres, en raison notamment de facteurs génétiques.

En ce qui concerne les effets de l'usage médical sur les enfants et les adolescents, des études plus sérieuses manquent toujours à l'appel.

Certaines recherches suggèrent que le cannabis médical peut être bénéfique pour les enfants souffrant de crises difficiles à traiter, mais ce nouveau rapport souligne qu'on en sait encore trop peu sur les autres effets ou les doses efficaces.

Le rapport conseille donc aux parents d'éviter de consommer devant leurs enfants et de cacher tous leurs produits. Il rapporte que de jeunes enfants, après avoir mangé des gâteaux au cannabis par accident, ou bu des boissons contenant la substance, ont dû être emmenés aux urgences pour des problèmes le plus souvent mineurs mais également parfois des troubles respiratoires.

Le docteur Sheryl Ryan, professeur de pédiatrie à l'université Yale et auteur principal du rapport, ajoute que la marijuana est la drogue préférée de beaucoup de ses patients adolescents, selon lesquels leurs parents et leurs grands-parents fumaient à l'université sans souffrir d'effets néfastes, et qui pensent donc qu'une consommation quotidienne est sans danger. Mais Sheryl Ryan les avertit: la marijuana actuelle est bien plus forte, et donc potentiellement plus dangereuse.