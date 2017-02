Bambin mort à l'urgence: Barrette refuse de modifier le triage

28-02-2017 | 14h45

L'histoire du petit Josh, 2 ans, mort après avoir passé des heures à attendre à l'urgence de l'Hôpital Charles-Lemoyne, a soulevé bien des questions, mais le ministre de la Santé n'est pas prêt à modifier pour autant les méthodes de triage.

Le ministre Gaétan Barrette a réagi mardi au décès de l'enfant. «Je peux vous assurer que le triage a été fait tout à fait correctement, attendons que l'analyse soit faite. Nous sommes devant un cas terrible, dramatique, qu'on ne voudrait pas voir arriver, qui est celui de la détérioration progressive d'une infection.»

Les parents du petit avaient soulevé cette question, suggérant que les petits soient vus de manière prioritaire dans les hôpitaux.

Selon le ministre de la Santé, toute modification à la procédure du triage peut avoir des impacts sur l'ensemble des patients.

«Le triage, plus on l'altère, plus ça pose des problèmes justement au triage. On laisse passer tel ou tel patient plus vite, mais le suivant qui arrive et qui a besoin de passer vite, bien il arrive devant un obstacle», explique le ministre Barrette.

Une enquête est en cours afin de savoir si tout a été fait correctement à l'Hôpital Charles-Lemoyne. Au triage, le petit Josh a été classé P3, un cas moins urgent.

En plus de l'enquête interne de l'Hôpital Charles-Lemoyne, un coroner fait également enquête.