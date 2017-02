Matthew Schreindorfer perd son combat contre le cancer

27-02-2017 | 09h34

Matthew Schreindorfer, ce jeune homme qui avait réussi à amasser des centaines de milliers de dollars pour être traité aux États-Unis, a finalement perdu son long combat contre le cancer.



Sa famille a confirmé la triste nouvelle à TVA Nouvelles, lundi matin.

En août 2014, tout juste après son mariage, Matthew a appris qu'il était atteint de leucémie aiguë lymphoblastique. Le jeune homme d'alors 24 ans avait ainsi eu recours à une campagne de sociofinancement d'environ 800 000 $ pour pouvoir suivre un traitement à New York.

Le traitement a porté ses fruits et les médecins lui avaient dit qu'il était en rémission. «Après une belle année ensemble, en santé, on avait recommencé à vivre notre vie normalement, il a rechuté et depuis décembre 2015, c'est des rechutes», avait expliqué sa femme Katia en novembre dernier.

Matthew Schreindorfer a depuis combattu sans relâche la maladie avec différents traitements qui n'ont malheureusement pas eu l'effet escompté.