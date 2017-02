Maladie de Lyme: encore plus de régions touchées

26-02-2017 | 15h15

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a dévoilé une nouvelle carte permettant d'évaluer les risques de propagation de la maladie de Lyme, le nombre de municipalités touchées au Québec a augmenté.

En 2015, l'INSPQ avait répertorié 199 municipalités qui représentaient un risque connu. Ce chiffre a atteint 236 en 2016.

Plusieurs régions sont touchées par le problème: l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, la Montérégie, Laval et Montréal.

La municipalité de Farnham, en Estrie, est jugée par la Santé publique comme étant à risque élevé pour la maladie de Lyme, qui peut avoir de graves conséquences sur la santé des gens qui la contractent.

La carte de l'INSPQ permet voir les municipalités où les trois stades de la tique ont été identifiés par des activités de surveillance, et les endroits où la dangereuse bactérie a été détectée chez plus de 20 % des tiques, dont au moins une nymphe.

Encore plus de cas?

En 2015, 160 cas de maladie de Lyme ont été rapportés au Québec, comparativement à 126 en 2014, 143 en 2013, 43 en 2012 et à 32 en 2011. Cela dit, même après plusieurs mois, le diagnostic est difficile à établir.

Deux femmes touchées par la maladie de Lyme ont dû se faire diagnostiquer aux États-Unis.

C'est le cas de Nadine St-Onge. «Nous est touchées, et on ne fait pas partie des statistiques. Donc, il y a plus de gens qui en sont atteints que ce qui est dit officiellement», croit Mme St-Onge.

Symptômes

Les premiers symptômes de la maladie de Lyme apparaissent généralement entre 3 et 30 jours après la piqûre d'une tique infectée.

Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau, à l'endroit de la piqûre. Cette manifestation est présente dans 60 à 80 % des cas d'infection. La rougeur s'étend rapidement pour atteindre plus de 5 centimètres. Elle peut être en forme d'anneau ou de cible. Parfois, des rougeurs peuvent aussi apparaître à plusieurs endroits sur le corps.

Plusieurs autres symptômes peuvent accompagner la rougeur caractéristique, comme de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des raideurs à la nuque et des douleurs musculaires et articulaires, peut-on lire sur le site de la Santé publique du Québec.

«Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes de la maladie de Lyme dans les 3 à 30 jours après avoir été piqué, appelez Info-Santé 8-1-1 ou consultez un médecin. Fournissez les renseignements que vous avez notés concernant la piqûre. Si vous consultez un médecin, apportez-lui la tique si possible, dans un contenant bien fermé. Le médecin pourrait décider de la faire analyser».

Si vous avez été piqué par une tique dans les municipalités à risque, un traitement préventif par antibiotiques pourrait être prescrit.