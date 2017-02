Une petite fille sauvée d'une sangsue installée dans sa gorge

24-02-2017 | 16h20

Au Maroc, une fillette de 6 ans a été admise à l'hôpital de Casablanca à cause d'une difficulté à respirer et de saignements par la bouche. En oscultant la gorge de la petite fille en salle d'urgence, les médecins se sont retrouvés nez à nez avec une sangsue de six centimètres de long.

La sangsue s'était logée sous les cordes vocales.

Les médecins ont dû endormir par anesthésie générale avant de retirer la sangsue à l'aide d'une pince. Tous les symptômes de la petite fille ont disparu suite à cette intervention.

Une opération qui n'est pas anodine pour les médecins. «La sangsue s'attache fortement grâce à sa tête d'aspiration, le retrait doit donc s'effectuer avec précaution. De plus, son corps glissant favorise les risques de ruptures lorsqu'il est saisi. Donc mieux vaut utiliser une pince avec des mâchoires émoussées», expliquent-ils.

Il faut également faire bien attention à ce que toutes les parties du corps de la sangsue soit retirée. Si la tête reste accrochée, elle peut continuer à entraîner un saignement.

Cas rarissime

Ce cas rarissime a été rapporté dans la revue scientifique Journal of Surgery Case Reports du mois de janvier.

Comment cette sangsue s'est-elle retrouvée dans la gorge de la petite fille? Les parents de l'enfant ont indiqué que les symptômes étaient apparus environ deux mois après que leur fille ait bu de l'eau d'un ruisseau a rapporté le Figaro.

Les ruisseaux font partis des milieux dans lesquels on trouve souvent des sangsues. Certainement toute petite au moment où elle a été avalée, la sangsue a dû se développer dans le corps de l'enfant.