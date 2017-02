Des bactéries inconnues de 50 000 ans découvertes au Mexique

23-02-2017 | 09h25

De chercheurs de la Nasa ont découvert dans la grotte des cristaux géants au Mexique, dans la mine de Naïca, des bactéries vivantes de 50 000 ans d'âge. Une découverte qui laisse entrevoir des possibilités sur la découverte de la vie sur d'autres planêtes.

Dans la grotte de l'État de Chihuahua, des cristaux géants de gypse, dont certains dépassent les 10 mètres, se sont formés dans l'eau depuis des dizaines de milliers d'années et enferment des petites bulles d'eau liquide. Dans ces bulles, des nanobactéries ont été retrouvées vivantes et se sont divisées ensuite car placées dans des conditions plus propices.

Ces découvertes récentes feront bientôt l'objet de publications scientifiques importantes et seuls les médias disposent aujourd'hui de quelques informations parcellaires. Si ce n'est pas la première fois qu'une telle découverte est faite, les conditions ici sont différentes, car ce n'est pas la congélation qui a sauvé ces bactéries.

Dans le cristal, les bactéries étaient protégées de l'eau et de l'air malgré une température aux alentours de 45°C et cela annonce une nouvelle espèce inconnue ultra résistante. Cela tendrait ainsi à démontrer que la vie peut s'adapter à des environnements qu'on pensait hautement mortels.