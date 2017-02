Des chirurgiens réussissent une impressionnante greffe de visage

22-02-2017 | 10h18

Andy Sandness attendait ce jour depuis des années. Ce jour qui lui a permis de retrouver un visage près de dix ans après avoir perdu le sien. La vie du jeune homme a basculé en décembre 2006 alors qu'il n'avait que 21 ans. Cette nuit-là , il a tenté de mettre fin à ses jours en pointant une arme sur son menton. Mais le coup de feu ne l'a pas tué.

Au lieu de cela, il a détruit la majeure partie de son visage. Conduit en urgence à l'hôpital, les médecins ont attendu que son état de santé soit stable pour pouvoir tenter de réparer son visage comme ils le pouvaient. Andy Sandness n'avait plus de nez, ni de mâchoire, quasiment plus de lèvres et avait perdu une partie de sa vision à l’oeil gauche.

Au cours de huit opérations, le Dr. Samir Mardini et son équipe de la Mayo Clinic ont retiré les tissus morts, reconstruit sa mâchoire avec des muscles et de la peau tirés de sa hanche et de sa jambe, posé des sutures pour lier à nouveau différentes parties. Quatre mois et demi après son accident, le jeune homme rentrait chez lui mais sa vie n'avait plus rien de semblable.

Une greffe de visage inédite

Toujours défiguré, Andy Sandness n'osait plus sortir et évitait tout contact visuel avec des enfants de peur de les effrayer. Peu à peu, il s'est isolé mais a appris à s'adapter à sa nouvelle apparence, en portant notamment une prothèse de nez. «Ça a été des moments vraiment durs pour lui», a confié son père à l'Associated Press.

Les cinq années suivantes, le jeune homme s'est rendu régulièrement à la Mayo Clinic mais c'est en 2012 que les médecins lui ont fait la proposition qui allait tout changer: participer à un programme inédit de greffe du visage. Il s'agit d'une transplantation particulièrement complexe qui n'a été réussie que par quelques équipes en France, en Espagne et aux États-Unis notamment.

Après avoir fait de nombreuses recherches et discuté avec le Dr Mardini, Andy Sandness a fini par accepter. «Quand vous ressemblez à ce à quoi je ressemble, chaque once d'espoir que vous avez, vous sautez dessus», a expliqué l'homme, «et cette chirurgie était celle qui allait me faire redevenir normal».

Un donneur de 21 ans

Il a fallu attendre trois ans pour que le projet se concrétise et que les médecins s'entrainent à réaliser l'opération. Une fois prêts, il a également fallu trouver un donneur compatible, d'un âge comparable et avec une teinte de peau proche. Finalement, après quelques mois d'attente seulement, le donneur était trouvé en la personne de Calen Ross.

Ce jeune homme de 21 ans venait de mettre fin à ses jours avec une arme à feu. Après quelques hésitations, sa veuve a accepté de faire don de ses organes mais aussi de son visage. En réalisant un scanner ainsi que d'autres tests, le Dr Mardini et son équipe ont pu confirmer que les deux hommes étaient parfaitement compatibles.

«Nous avons eu des frissons quand nous avons vu à quel point leur couleur de cheveux, de peau, leur apparence générale, étaient proches. cela aurait pu être son cousin», a raconté le Dr Mardini.

56 heures d'opération

L'opération a eu lieu à la Mayo Clinic en juin 2016. Elle a duré pas moins de 56 heures et nécessité une équipe de 60 chirurgiens, infirmiers, anesthésistes et d'autres spécialistes. Environ 24 heures ont été nécessaires pour prélever le visage du donneur, avec les os, muscles, peau et nerfs, tout en préparant de l'autre côté le receveur.

Les 32 heures suivantes ont ensuite servi à reconstruire entièrement le visage d'Andy Sandness en dessous des yeux. L'une des tâches les plus complexes a consisté à identifier les nerfs faciaux de chaque homme et leur fonction afin de réaliser les bons transferts et qu'Andy puisse correctement sourire ou fermer les yeux.

Après l'opération, le Dr Mardini a évoqué «un miracle» mais le patient a dû attendre trois semaines avant de pouvoir se voir. Lorsqu'il l'a fait, le résultat s'est révélé au-delà de ses attentes. «Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissant pour ce cadeau», a commenté Andy.

Redevenu «normal»

Grâce à l'opération, l'homme désormais âgé de 31 ans a retrouvé un nez, une bouche, un menton, des pommettes. Et il n'a pas mis longtemps à constater la transformation sur son quotidien. Trois mois après la greffe, il s'est retrouvé dans un ascenseur avec un petit garçon, a-t-il raconté fin janvier à l'AP, et celui-ci l'a regardé sans être effrayé ou rien dire.

«J'ai su alors que l'opération était un succès», a-t-il précisé. En décembre dernier, il a subi une nouvelle opération pour resserrer la peau sur son visage et son cou et reconstruire les os autour de ses yeux. Mais ses muscles faciaux commencent déjà à se renforcer. Mieux encore, il peut à nouveau sentir, respirer normalement et manger de la nourriture à laquelle il avait renoncé depuis une décennie, comme des pommes ou des pizzas.

Il suit également une thérapie pour réapprendre à parler avec sa nouvelle bouche. S'il devra prendre toute sa vie un traitement anti-rejet, les médecins sont particulièrement optimistes quant à son évolution. Andy Sandness a déjà recommencé à sortir et prévoit de retourner chez lui pour reprendre le cours de sa vie.