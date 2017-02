Anémie falciforme: donneur de moelle osseuse recherché

Harold Gagné 20-02-2017 | 17h55

Un adolescent de 17 ans, atteint d'une maladie héréditaire du sang, a besoin le plus rapidement possible d'un donneur de moelle osseuse pour éviter que sa santé se détériore encore.

Lionel Ndabaribe souffre d'anémie falciforme, une maladie qui cause une anémie chronique et de la douleur.

Quarante enfants sont touchés chaque année au Québec par cette maladie. Ses globules rouges ont une durée de vie de 6 à 12 fois plus courte que la normale. Ses tissus et ses organes ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène. Cela peut provoquer des lésions dans les bras, les jambes, les reins et le cerveau.

«J'ai des douleurs et le froid m'affecte beaucoup. Je ne peux même pas me baigner l'été», raconte Lionel Ndabaribe, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Lionel a déjà reçu des centaines de transfusions sanguines de donneurs ayant un bagage génétique semblable au sien.

«Ces transfusions ont commencé alors qu'il avait 5 mois et vivait avec nous dans un camp de réfugiés en Tanzanie, raconte son père, Samson, originaire du Burundi. Elles se sont systématiquement poursuivies depuis son arrivée au Québec à l'âge de 9 mois.»

Pas compatible

La plupart des patients touchés par cette anémie reçoivent une greffe de moelle osseuse durant l'enfance ou l'adolescence. Plus ils vieillissent et poursuivent les transfusions, plus il y a de risques, souligne son médecin, la docteure Nancy Robitaille, hématologue au CHU Sainte-Justine. «Cela pourrait toucher davantage ses reins. Il y a risques d'AVC», explique-t-elle.

Sa soeur n'est pas compatible avec lui et Héma-Québec ne trouve aucun donneur dans sa banque qui compte 57 000 inscriptions et dans la banque internationale qui en a 29 millions.

«Au Québec, il y a 3 % de gens de race noire, mais seulement 0,3 % de donneurs potentiels», explique Vanessa Jourdain, d'Héma-Québec.

Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site web d'Héma-Québec : hema-quebec.qc.ca

Lionel n'est pas le seul à attendre une greffe de moelle osseuse. L'an passé, Héma-Québec a fait 250 recherches de donneurs de différentes communautés. La moitié ont été très difficiles.

«Je veux être greffé, répète Lionel. Ma vie serait transformée.»