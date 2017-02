Le stress perturbe le sommeil et cause encore plus de stress

22-02-2017 | 04h00

Une nouvelle étude montre que les facteurs de stress quotidiens peuvent expliquer la mauvaise qualité du sommeil, et que ce sommeil perturbé causait un sommeil encore pire le jour suivant, créant ainsi un cercle vicieux touchant à la fois les individus et leur famille.

Ces résultats proviennent de deux études séparées, toutes deux menées par des chercheurs du département de santé biocomportementale de l'université Penn State.

Pour conduire la première étude, publiée sur le site du Journal of Sleep Research, les scientifiques ont rassemblé des informations provenant de 1 600 entretiens quotidiens avec 102 employés du secteur informatique.

Les chercheurs ont découvert que les facteurs de stress psychosociaux, notamment les tensions au travail ou au foyer, ainsi que le sentiment de ne pas avoir assez de temps à consacrer à sa famille et à sa vie personnelle, avaient un impact sur la qualité et la quantité du sommeil nocturne: interruption du sommeil, plus longue durée d'endormissement, etc.

Ce sommeil plus court et de moindre qualité provoquait le lendemain plus de stress, les participants rapportant davantage de problèmes à maintenir l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie de famille, car ils avaient notamment moins de temps pour faire du sport ou pour s'occuper de leurs enfants.

Ce stress affectait alors le sommeil de la nuit suivante, perturbant et allongeant la durée d'endormissement.

La seconde étude, publiée dans les Annals of Behavioral Medicine, consistait à analyser 1900 entretiens quotidiens avec des employés des secteurs de l'informatique et de la garde d'enfants, et elle a permis de constater qu'un sommeil de bonne qualité procurait le lendemain un meilleur état émotionnel et permettait de vivre des choses plus positives, en évitant les conflits et les facteurs de stress.

Commentant l'importance de ces résultats, Orfeu Buxton, auteur des deux études, explique: «Le sommeil joue un rôle central dans notre vie quotidienne. Une journée moins stressante et conflictuelle est suivie par une meilleure nuit de sommeil. Cette bonne nuit de sommeil est plus susceptible d'être suivie par une journée de travail moins stressante et moins conflictuelle. Le sommeil est alors une puissante source de résilience lors de périodes compliquées.»