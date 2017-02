Les 10 objets les plus sales au travail (à vite nettoyer!)

17-02-2017 | 13h46

On s'assure souvent de nettoyer notre maison ou notre appartement correctement. Mais on est souvent moins attentif ou exigeant vis-à-vis de son lieu de travail. Voici les 10 choses les plus sales que vous touchez presque tous les jours et qui devraient être nettoyés au plus vite!

1. Votre bureau

Près de 10 millions de germes se trouvent en moyenne sur un bureau de travail. C'est 400 fois plus de bactéries qu'un siège de toilette.

2. Votre clavier

Les claviers sont souvent réputés pour être des nids à microbes. Ce qui est vrai!

Les cellules de la peau, les résidus de nourriture, la sueur mûrissent et se répandent dans le moindre espace de votre clavier. Au final, c'est plus de 3000 bactéries qui s'y trouvent par centimètre carré.

3. Votre souris

Un sondage a révélé que 10 % des personnes qui travaillent dans un bureau ne nettoient jamais leur souris. Et pourtant elle peut rester dans notre main pendant près de 8 heures. On dénombre plus de 1600 germes sur ce petit outil.

4. Le distributeur d'eau

Il a l'air inoffensif et pourtant... Il y aurait près de 2,7 millions de germes sur le robinet d'après l'Organisation de santé publique.

5. Le micro-ondes

Le micro-ondes est lui aussi souvent infesté de bactéries, tout dépend du nombre de micro-ondes et d'employés qui se trouvent dans l'entreprise. Mais en moyenne, on estime qu'il est utilisé jusqu'à 30 fois par jour. Sachant que les germes ont besoin de chaleur, de nourriture et d'humidité pour se multiplier, le micro-ondes est l'endroit parfait pour elle. Alors n'attendez pas qu'il soit trop sale pour passer un coup d'éponge.

6. Le distributeur de savon

Une étude de l'Université de l'Arizona a révélé qu'un quart des distributeurs de bureaux sont contaminés par des bactéries fécales. Si vous vous lavez bien les mains, cela devrait les éliminer aussitôt. Mais beaucoup de gens ne le font pas et sont donc vulnérable à une infection.

7. L'imprimante

Si vous ne faites qu'imprimer via votre ordinateur, vous limitez grandement le nombre de bactéries qui peut se trouver sur une imprimante. En revanche, si tout le monde se sert manuellement de l'imprimante, le pavé numérique de celle-ci devrait être nettoyé régulièrement.

8. Le frigo

Yaourts, sandwichs, salades, fruits... Le réfrigirateur du travail est bien utile, mais aussi bien sale. Les va-et-vient de différentes nourritures permettent à de nombreuses bactéries d'accéder à l'intérieur du réfrigirateur et de s'y développer. L'idéal serait qu'il soit nettoyé tous les deux jours, car en moyenne, un réfrigérateur contient près de 8000 bactéries par centimètre carré.

9. Les écouteurs

Il vous est peut être arrivé de prêter vos écouteurs à un collègue pour dépanner. Sachez que là encore il faudra les nettoyer. Cheveux, sueur, cérumen... Autant d'éléments qui permettent aux bactéries de se multiplier. Cela peut même vous causer des boutons. En seulement une heure d'utilisation, le nombre de bactéries et de germes peut se multiplier jusqu'à 700 fois.

10. Votre stylo (à ne surtout pas macher)

Cela vaut aussi pour un crayon de papier ou un feutre de tableau... Il passe de mains en mains et vous ne savez peut être pas si votre collègue avait les mains propres. Peut ètre l'a-t-il mâché! Étant donné qu'un employé sur 5 admet le faire, abstenez vous d'emprunter un stylo et garder les votres précieusement!