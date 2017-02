Une méthode simple pour éviter des séquelles aux bébés prématurés

12-02-2017 | 12h45

À l'unité de néonatalogie du CHU Sainte-Justine à Montréal, c'était la journée kangourou, samedi, en l'honneur de cette méthode qui apporte, depuis 20 ans, au Québec, des bienfaits à des parents et à leurs enfants prématurés.

En pratiquant cette méthode, les parents deviennent un véritable incubateur humain pour leur enfant. Apparue en Colombie en 1979, elle est largement répandue aujourd'hui.

«Ça permet beaucoup d'avantages pour le nouveau-né, comme stabiliser les signes vitaux, soulager la douleur, favoriser le sommeil, et éventuellement diminuer la durée d'hospitalisation également», affirme Audrey Larone Juneau, infirmière cadre-conseil au CHU Sainte-Justine.

Un père originaire de La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue, pratique notamment cette méthode avec Sofia, un bébé né prématurément le 24 décembre. Son épouse en était à seulement 27 semaines de grossesse.

«Moi, je le fais une fois par jour, dit Louis Caron. La mère le fait aussi et on essaie au moins une fois par jour.»

L'unité reçoit chaque année environ 1100 bébés. Sur ce total, une centaine d'enfants naissent avant 28 semaines.

«C'est comme donner le sein. C'est un moment qu'on ne peut pas vraiment décrire. C'est... un moment de partage, vraiment de pur bonheur», dit Berenika Zabilowicz, une mère qui a accouché de son premier enfant, à 25 semaines. Charlotte pesait un peu plus de 800 grammes lorsqu'elle a pratiqué pour la première fois la méthode kangourou.

Pour leur part, les parents d'Emma, née trois mois avant terme, ne croyaient jamais être aussi près de leur enfant.

«Les deux, ça nous donne du réconfort, un sentiment de rapprochement», dit la mère, Léna Colobraro.

«Après une grosse journée de travail, juste une journée de stress, on est ici, je la prends, même deux, deux heures et demie, et on oublie tout», ajoute le père, Mathieu Côté.

Zabel, une artiste-peintre qui a profité de cette méthode avec son fils il y a trois ans, a remis une toile et plus de 6000 $ à l'unité de néonatologie pour acheter 50 chaises spéciales que pourront utiliser de nombreux autres parents.