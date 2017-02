Le vaccin contre la grippe efficace à 42 % cette année

09-02-2017 | 15h53

L'Institut national de santé publique a dévoilé jeudi un rapport qui évalue que le vaccin contre la grippe est efficace à 42 % cette saison.

Les chercheurs en viennent à cette conclusion après avoir analysé les dossiers de 932 patients de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, et du Québec, entre le 1er novembre 2016 et le 21 janvier 2017.

«Un taux d'efficacité de 42 %, ça peut sembler peu, mais c'est le taux maximum de protection que l'on peut atteindre pour le virus A (H3N2) qui est présent cette saison et qui subit constamment des modifications génétiques», a expliqué le Dr Gaston De Serres, épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec.

«L'an passé, c'est le virus A (H1N1) qui sévissait et le taux d'efficacité était de 50 %. Pour ce virus, on peut atteindre jusqu'à 60 % de protection.»

Chaque année, il n'est pas facile de choisir les souches du vaccin. Des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réuniront dans quelques jours pour déterminer ce que contiendront les doses lors de la prochaine saison de la grippe en occident.

Pour faire leur choix, ils se baseront sur les virus que l'on retrouve déjà en Asie et dans les pays de l'Est et qui migreront vers nous. La fabrication des vaccins débutera en septembre.

À ce moment-ci, impossible de savoir combien de personnes ont été vaccinées au Québec. Les chiffres seront connus et dévoilés ce printemps.

La grippe est toujours présente partout dans la province. Plus de 17 % des tests effectués en laboratoire sont positifs et quelques CHSLD font toujours face à des éclosions.

Après cette première vague, un autre virus de type B cette fois-là, devrait nous frapper en mars ou en avril. Les gens qui sont vaccinés devraient être protégés, mais on ne sait pas encore dans quelle proportion.