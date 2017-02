Matane: création d'un comité de vigilance en santé

08-02-2017 | 15h57

Quelques mois après la création d'un comité de vigilance en santé dans la Matapédia, c'est maintenant au tour de la région de Matane de se doter de cet outil de surveillance et de lutte au maintien des services de santé.

Les récentes interruptions de service en chirurgie et en anesthésiologie à l'hôpital de Matane ne sont pas étrangères à la mise en place de ce nouvel organisme.

Le comité, qui regroupera entre autres des médecins, des technologues, des infirmiers, des élus et des membres d'organisations communautaires, permettra de travailler de concert avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) et de faciliter les communications avec les intervenants.

«La problématique qu'on appelle la découverture de services inquiète beaucoup de gens. On espère avoir des services adéquats au centre hospitalier de Matane. C'est un élément déclencheur, mais aussi avec la création des CISSS, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un vide au niveau de la communication. C'est très difficile d'avoir un contact avec le CISSS», a précisé le maire Jérôme Landry.

S'attaquer à la dévitalisation

Le préfet de la région de Matane souhaite également s'attaquer avec le comité à la dévitalisation des régions qui vient avec la perte de personnel et d'expertise.

«Une technologue qui œuvre dans le secteur hospitalier et qui, par exemple, doit s'en aller à Rimouski car elle ne peut plus travailler ici. C'est bien bon pour Rimouski, mais le mari va suivre et ses enfants aussi. La dépréciation du personnel dans nos systèmes, c'est catastrophique pour les régions qui courent après leur démographie», a expliqué André Morin.

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec sera également à la table. La présidente du syndicat déplore d'ailleurs la sortie du directeur des services professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent qui indiquait que le taux de découverture de services ne se situait qu'à deux ou trois pourcent l'an dernier.

«Si on regarde pour Matane, depuis l'été dernier on a eu six semaines de découverture. On peut facilement dire qu'on est à 25 % ou 30 %. Juste depuis décembre, on a quatre semaines de découverture. On serait maintenant à environ 40 %», a déclaré Micheline Barriault.

Le comité de vigilance se penchera également sur l'ensemble des soins de santé livrés à la population, notamment pour les aînés qui représenteront bientôt 25 % de la population.