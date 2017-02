On sait pourquoi entendre des gens manger est énervant

08-02-2017 | 12h24

Mâcher, mastiquer, déglutir… A l’entente de ces bruits de bouche, certaines personnes peuvent littéralement perdre les pédales, tiraillées entre peur intense et colère ultime.

C’est le cas d’Olana Tansley-Hancock qui souffre de misophonie depuis l’âge de huit ans. Elle raconte à la BBC que tout a commencé avec des bruits de mastication de ses voisins de table. Quand elle devient ado, cette haine la pousse à s’isoler à l’heure des repas mais aussi durant d’autres activités comme le cinéma où elle peut être confrontée à de terribles mangeurs de maïs soufflé.

Plus le temps passe, plus le mal-être d’Olana grandit avec elle, au point qu’elle en vient à ne plus supporter le bruit d’un papier ou d’un clavier d’ordinateur sur son lieu de travail. À un stade sévère de la maladie, la misophonie peut donc fortement altérer la condition de vie.

Mais qu’est ce qui fait la différence dans le cerveau? Une récente étude de l’université de Newcastle a mis le cerveau des misophone à l’épreuve de différents types de sons. Des bruits dits «neutres» comme celui de la pluie ou les cris d’un bébé et des bruits «déclencheurs» comme des bruits de mastication et de respiration.

Pour les bruits déclencheurs, la réaction des misophones ne se fait pas attendre: rythme cardiaque accéléré, conductance cutanée. Les scientifiques ont également observé un pic d’activité dans le cortex insulaire antérieur. C’est grâce à cette partie du cerveau que nous pouvons nous concentrer sur telle ou telle chose et en ignorer d’autres. Chez les misophones, le dysfonctionnement de cette zone conduit à des réactions émotionnelles disproportionnées à l’écoute des sons déclencheurs.

Si vous souffrez de ce mal, faites comme Olana, adoptez les boules Quies pour rendre votre quotidien supportable!