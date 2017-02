Concevoir un enfant est plus difficile pour les couples obèses

08-02-2017 | 09h35

Les couples dont les deux partenaires sont obèses pourraient avoir plus de difficulté à concevoir que les couples non obèses, selon une nouvelle étude américaine. Il leur faudrait 55 à 59 % de temps supplémentaire avant que la femme ne réussisse à tomber enceinte.

Des chercheurs des National Institutes of Health américains ont suivi pour leurs travaux des couples enrôlés dans l'étude LIFE, qui examine les liens entre la fertilité et l'exposition aux produits chimiques environnementaux.

Au total, 501 couples ont été enrôlés dans cette grande étude longitudinale entre 2005 et 2009, dont des femmes âgées de 18 à 44 ans et des hommes tous âgés de plus de 18 ans.

L'indice de masse corporelle (IMC) de chaque participant a été calculé, et les couples obèses ensuite rangés dans deux sous-groupes: «obèses de classe I», pour les IMC compris entre 30 et 34,9, et «obèses de classe II», lorsque l'IMC dépassait 35.

Les femmes devaient noter dans un journal l'évolution de leur cycle menstruel, leurs relations sexuelles et les résultats de leurs tests de grossesse, et chaque couple était suivi jusqu'à la grossesse ou jusqu'à un an après le début de ses tentatives de procréer.

Les chercheurs ont alors comparé le temps moyen pour concevoir chez les couples non obèses et chez les couples obèses de classe II.

En utilisant ces données, l'équipe a ainsi pu calculer la probabilité qu'un couple a de concevoir en fonction de ses IMC, en utilisant une mesure statistique appelée «fecundability odds ratio» (FOR).

Les résultats ont montré que les couples obèses de classe II avaient besoin de bien plus de temps pour concevoir que les couples non obèses: la mesure statistique indiquait en effet un délai supplémentaire de 55 % avant que la femme tombe enceinte.

En éliminant les autres facteurs pouvant influencer la fertilité, comme l'âge, le fait de fumer ou non, le niveau d'activité physique et le taux de cholestérol, ce chiffre montait même à 59 %.

Commentant ces résultats, Rajeshwari Sundaram, médecin responsable de l'étude, a déclaré : «Beaucoup d'études sur la fertilité et la composition corporelle se sont concentrées sur la partenaire féminine, mais nos résultats soulignent l'importance d'inclure les deux partenaires [dans ce type de recherches].»

Les résultats de l'étude sont publiés sur le site de la revue Human Reproduction (en anglais).