20 millions $ au CHSLD Sainte-Monique

Pierre-Olivier Fortin 07-02-2017 | 18h28

Vingt millions de dollars seront investis pour reconstruire l'hôpital Sainte-Monique, l'un des CHSLD les plus vétustes du Québec qui deviendra, à l'opposé, un établissement modèle pour les personnes en perte cognitive.

En 1937, l'immeuble du boulevard Hamel, situé un peu à l'ouest de l'autoroute Henri-IV, était un motel. Les dernières rénovations majeures datent des années 50 et ça paraît. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ne l'a pas caché au moment de l'annonce, mardi. Il n'y a pas de salle à manger. Les résidents vivent plusieurs par chambre. Deux fauteuils roulants ne peuvent pas se croiser dans les corridors.

Des experts de l'Université Laval ont été consultés pour élaborer les plans et la nouvelle construction de deux étages deviendra un «projet vitrine», explique le ministre. Des chercheurs y étudieront «l'impact d'un environnement approprié sur l'organisation des soins et la qualité de vie» des résidents, particulièrement ceux qui vivent des pertes cognitives, comme avec la maladie d'Alzheimer.

Ce nouveau CHSLD pourrait servir d'exemple pour les autres à construire. Il y aura notamment plus de bains, des corridors plus larges et des chambres individuelles. Le nouveau bâtiment de 64 places devrait être prêt d'ici 18 mois, mais pendant ce temps, d'autres établissements dépérissent.

«Malheureusement, c'est assez répandu au Québec», reconnaît le Dr Barrette. Le ministre a demandé une classification de tous les établissements de santé avec un ordre de priorité pour les rénovations.

Pour répondre aux normes, il estime qu'il faudrait injecter 800 millions $, alors que Québec n'investit que de 200 à 250 millions $ par année.

À cet égard, il décoche une flèche en direction d'Ottawa au sujet des transferts en santé jugés insuffisants par Québec. «Ottawa fait la sourde oreille. Pour eux, les gens ne sont pas importants, mais nous, on se bat pour transférer les gens dans des endroits appropriés», tonne M. Barrette.

Supercliniques

Interrogé sur son impopulaire projet de supercliniques appelé à remplacer les cliniques réseau, Gaétan Barrette s'est voulu rassurant, mais n'a fourni aucune explication sur la façon dont il dénouerait l'impasse.

Rappelons que plusieurs de ces cliniques réseau de la région de Québec ne se qualifient pas pour devenir des supercliniques et devront par conséquent fermer leurs services de sans rendez-vous d'ici le 1er avril, date butoir fixée par le ministre.

«Aucune clinique ne va fermer. Rassurez-vous. J'ai des communications quasi quotidiennes avec le Dr Godin», dit-il, en référence à Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. M. Barrette a répété que l'amélioration de l'accessibilité aux médecins passera par ses supercliniques et qu'il n'anticipe aucune réduction de services.

CHSLD St-Augustin

Au sujet de la nouvelle unité d'hébergement de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ, anciennement Robert-Giffard) qui est encore inhabité plusieurs semaines après son inauguration, le PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), Michel Delamarre, se veut aussi optimiste.

Le ruban a été coupé devant les journalistes cet été, et il est encore désert. Ses pensionnaires qui devaient emménager l'automne dernier habitent toujours le vieux CHSLD Saint-Augustin.

M. Delamarre explique que c'est un problème d'effectifs particulier aux CHSLD dans la région qui est à l'origine du retard. Le CIUSSS pense être en mesure de le régler créant des équipes formées d'infirmières spécialisées, de pharmaciens et de médecins et en obligeant dorénavant les nouveaux médecins à dédier un minimum d'heures aux CHSLD.

Plusieurs postes sont affichés. M. Delamarre espère une ouverture «dans les prochaines semaines».