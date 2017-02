Bien dormir pour une bonne une vie sexuelle après la ménopause

02-02-2017 | 14h38

Plus les nuits sont longues et le sommeil réparateur et meilleure en sera la vie sexuelle des femmes ménopausées, relate cette étude américaine, publiée le 1er février 2017.

Les troubles du sommeil et les insomnies sont fréquents avec l'âge et particulièrement présents durant la période de la ménopause. Ils peuvent accroitre le risque de maladies cardiaques, d'hypertension et de dépression.

Cette nouvelle étude révèle qu'ils influencent aussi la vie sexuelle des femmes après 50 ans.

Des chercheurs de la North American Menopause Society ont analysé les données provenant de 93 668 femmes âgées de 50 à 79 ans. Toutes les participantes étaient enrôlées au sein d'une vaste cohorte dédiée à la santé des femmes : la Women's Health Initiative.

Après avoir ajusté d'autres causes possibles de manque de sommeil, l'analyse a révélé que 56 % des participantes disaient avoir une vie sexuelle satisfaisante. Près de 52 % des femmes ont rapporté avoir eu des relations sexuelles avec leur partenaire au cours de la dernière année et 31 % ont dit souffrir d'insomnies, les chercheurs remarquant que l'insomnie augmentait avec l'âge.

Leurs résultats ont montré un lien entre durée du sommeil, niveau de satisfaction de la sexualité et âge des femmes.

En effet, les femmes qui dormaient 6 heures par nuit étaient 9 % moins susceptibles d'être sexuellement actives. Et celles qui faisaient des nuits de 5 heures étaient 17 % à l'être.

Les participantes les plus âgées de la cohorte étaient, de la même manière, moins enclines que les plus jeunes à avoir une vie sexuelle si elles dormaient moins de 7 à 8 heures souligne l'étude. Les plus de 70 ans dormant moins de 5 heures étaient 30 % moins disposées à avoir des relations sexuelles régulières avec leur partenaire que celles de la même catégorie d'âge dormant au moins 7 heures.

L'auteur principal de cette étude, publiée sur le site en ligne de la revue américaine Menopause le 1er février, appelle les pouvoirs publics et les médecins à mieux prendre en compte la sexualité des femmes ménopausées.

«Il existe des options de traitements efficaces pour pallier aux troubles du sommeil et à la satisfaction sexuelle dont l'hormonothérapie, que notre étude confirme être efficace à la ménopause pour des femmes symptomatiques», souligne le docteur JoAnn Pinkerton, directrice générale de la NAMS.

Selon une étude publiée en 2015 par des chercheurs de la Pennyslvania State University (États-Unis), un tiers des femmes pré-ménopausées souffrirait d'insomnies, un risque qui augmente ensuite avec l'âge.