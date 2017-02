Alcool ou cannabis, lequel est le plus nocif pour la santé?

02-02-2017 | 04h00

Consommé avec modération, l'alcool ne détruit pas les cellules du cerveau, mais inhibe les connexions entre les neurones pendant un laps de temps, c'est ce qu'on appelle «être saoul». En revanche, si on dépasse 15 verres par semaine pour un homme et 8 pour une femme, les effets peuvent avoir plus de conséquences. Dans ce cas là, des neurones peuvent être endommagés et leur régénérescence compromise.

Du côté du cannabis, les effets vont être moins prononcés chez une personne qui fume occasionnellement. C'est un produit plus «naturel» et moins agressif pour le cerveau. Évidemment, une consommation excessive entraînera des effets secondaires tels que des changements dans l’humeur, le jugement ou encore la coordination.

Il faut savoir également que l'alcool est une substance bien plus addictive que le cannabis.