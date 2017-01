Une femme de 20 ans succombe à un cancer après avoir reçu un prix

31-01-2017 | 04h00

Une jeune anglaise de 20 ans atteinte d'un cancer colorectal est décédée, samedi, quelques jours après avoir reçu un prix récompensant son courage pour son combat.

D'après le quotidien anglais The Mirror, Hannah Lyson avait reçu le terrible diagnostic en mai dernier et partageait ses états d'âme via sa page Facebook «Hannah's Bowel Cancer Journey».

Pendant son combat contre la maladie, Hannah Lyson disait vouloir encourager les gens dans la même situation qu'elle pour leur faire savoir «qu'ils ne sont pas seuls».

«J'ai le cancer, mais le cancer ne m'a pas, avait-elle écrit. C'est une maladie qui fait partie de moi, mais ce n'est pas qui je suis.»

Il y a quelques semaines elle a appris par les médecins que la maladie avait pris le dessus sur elle et que ses jours étaient comptés. Fatiguée, elle avait alors décidé d'écrire moins de messages.

Quelques jours avant le diagnostic, elle avait reçu un prix lors d'une cérémonie locale. La distinction qui lui a été décernée rend hommage «aux gens qui se dépassent pour rendre leur communauté meilleure», explique le quotidien.

Samedi, un message posté sur sa page Facebook expliquait que «Notre courageuse et belle Hannah avait perdu son combat contre le cancer. Elle s'est éteinte paisiblement à la maison avec sa famille».

Des centaines d'internautes lui ont rendu hommage sur sa page Facebook pour sa démarche inspirante tout au long de son combat contre le cancer.