Un homme au pénis bionique a dû rester deux semaines en érection

28-01-2017 | 04h00

Andrew Wardle est né avec une extrophie de la vessie, un défaut de naissance rare qui signifie que l'organe, qui se trouve habituellement à l'intérieur du bassin, est exposé.

Bien qu'il ait des testicules, Andrew était né sans pénis.

Ce qui n'a pas été simple à vivre dans sa relation amoureuse.

Il l'explique à l'émission de télé The Morning: «C'était un choc. J'ai essayé d'être vraiment très patient mais au bout d'un moment, nous avons failli rompre». Pour tester son nouveau pénis, Andrew a même du vivre deux semaines complètes... en érection!

Les chirugiens ont utilisé la peau de son bras pour recouvrir son pénis bionique.

«Lorsque vous êtes né sans pénis et que vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles, vous ne vous sentez pas excité à ce sujet», ajoute Andrew. «Je suis juste heureux de retrouver ma vie».

Et quand à savoir comment son membre marche, la réponse est on ne peut plus claire: «c'est exactement comme l'interrupteur d'une lumière». En voilà un qui ne connaîtra jamais la panne...

Il devient donc le deuxième homme a avoir été greffé d'un pénis bionique. Mohammed Abad, un Écossais qui vit à Édimbourg, a lui aussi été greffé il y a six mois. Il avait perdu l'usage de son sexe après un accident de voiture à l'âge de six ans.