Frais accessoires abolis jeudi

26-01-2017 | 09h28

L'abolition des frais accessoires dans le secteur de la santé entrait en vigueur jeudi au Québec.

Cette mesure avait été annoncée en septembre par le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

Les frais accessoires sont facturés aux patients pour des soins tels que l'application de gouttes ophtalmologiques, des injections ou infiltrations, en cabinet ou à l'hôpital, des vasectomies ou encore pour l'ouverture de dossier.

Ces frais rapportaient bon an mal an quelque 65 millions $ aux médecins spécialistes et 18 millions $ aux médecins omnipraticiens.

Les médecins devront absorber l'abolition de ces frais accessoires à même leur rémunération qui est de l'ordre de 7 milliards $, a précisé le ministre de la Santé.

Des frais continueront toutefois à être facturés pour les prélèvements de substances corporelles transportées, avait dit M. Barrette lors de son annonce. Ainsi, 15 $ seront exigés pour le transport d'échantillons sanguins et 5 $ pour les échantillons d'urine.