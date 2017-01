Santé mentale: une animatrice de radio congédiée par Bell Média

Une animatrice d'une station privée de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick, appartenant à Bell Média, dit avoir été licenciée en janvier après avoir confié à des collègues ses problèmes de santé mentale, a rapporté CBC jeudi.

Maria McLean soutient qu'elle était allée voir son supérieur avec un billet du médecin mentionnant qu'elle devait prendre congé durant deux semaines pour s'ajuster à de nouveaux médicaments pour combattre l'anxiété et la dépression.

Elle a toutefois été remerciée quelques heures plus tard le 12 janvier.

«C'est comme un cauchemar dont je ne peux m'échapper. J'y pense toute la journée», a mentionné la femme de 24 ans à CBC.

L'ex-animatrice de la station K93 FM estime qu'il est ironique d'avoir été congédiée par une station appartenant à Bell Média, une entreprise associée à la campagne «Bell cause pour la cause» qui vise à lutter contre la stigmatisation liée à la santé mentale et à améliorer les soins en la matière.

«J'ai présenté une note du médecin à mon superviseur parce que j'admettais avoir besoin d'aide, a dit Maria McLean à CBC. Et j'ai été punie pour ça.»

Elle a précisé avoir été étonnée par cette décision de son employeur, puisqu'elle affirme avoir un dossier sans tache. L'ancienne animatrice a ajouté n'avoir jamais reçu d'explications concernant son congédiement.

Le superviseur de la jeune femme, Kirk Davidson a décliné la demande d'entrevue de CBC sur cette affaire. Puis, dans un communiqué, un porte-parole de Bell Média, Matthew Garrow, a déclaré «Nous avons contacté Mme McLean pour discuter de la situation afin de nous assurer que toutes les procédures ont été suivies de manière adéquate dans son dossier.»

En guise de compensation, l'ancienne employée a reçu trois semaines de salaire. Mme McLean souhaite entreprendre un changement de carrière et étudie maintenant les relations publiques à l'Université Mount Saint Vincent, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

The full story of the day I was fired. @CANADALAND https://t.co/g8rEQfAubF