Découvrez l'homme qui a 100 orgasmes par jour

20-01-2017 | 15h28

À 37 ans, Dale Decker est un homme qui connait des dizaines de fois par jour des orgasmes à répétition. Non pas parce que celui-ci a une activité sexuelle débridée, mais plutôt parce que cet Américain souffre d'un syndrome d’excitation génitale persistante.

Incapable de pouvoir maîtriser son corps, ce père de famille qui vit à Two Rivers dans le Wisconsin, a des orgasmes incontrôlés plusieurs fois dans la journée et surtout n'importe où. L'homme confie ainsi qu'une fois, il se trouvait à l'épicerie lorsqu'un orgasme l'a pris par surprise devant près de 150 personnes.

Si Dale Decker dit souffrir de cet état qui s'est manifesté après s'être déplacé un disque lombaire, sa famille aussi endure un véritable calvaire. Pour ses deux enfants de 11 et 12 ans, ainsi que pour sa femme April, le quotidien s'est transformé en cauchemar. Sa famille redoute le regard des autres et n'ose presque plus sortir en compagnie de Dale, craignant que celui-ci soit pris d'un orgasme incontrôlé à tout moment.

Pour l'instant, Dale Decker n'a encore rencontré aucun médecin capable de le guérir ou de lui apporter une aide. Il espère toutefois qu'un jour, ces orgasmes impromptus cesseront pour retrouver une vie normale.