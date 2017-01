De la soie d'araignée capable de soigner les blessures

20-01-2017 | 14h22

De tout temps, les secrets du passé ont inspiré de nombreux scientifiques mais l’histoire a encore aujourd'hui beaucoup à nous apporter. C'est ce que démontre une nouvelle étude publiée dans la revue Advanced Materials par une équipe britannique.

Ces scientifiques se sont inspirés d’anciennes techniques grecques et romaines pour fabriquer de la soie d’araignée synthétique. Rappelons que cette fibre de protéines filée par les araignées est trente fois plus fine qu’un cheveu, plus solide que l’acier et plus résistante que le kevlar. Des propriétés qui n'avaient visiblement pas échappé aux Grecs et Romains antiques.

À cette époque, la soie d’araignée était en effet utilisée afin de couvrir les blessures des soldats. Les plaies étaient enduites d'un mélange de vinaigre de miel servant d'antiseptique pour les nettoyer. Elles étaient ensuite recouvertes de bouts de soie afin de les protéger des possibles agressions et contaminations extérieures.

Tisser une pelote dans l’infiniment petit

Les scientifiques ont cherché à moderniser cette idée en utilisant de nouvelles technologies. Au lieu d’utiliser de la vraie soie d’araignée, compliquée à fabriquer en grande quantité, ils ont synthétisé le matériau en laboratoire grâce à la bactérie Escherichia coli. Ils l’ont ensuite recouvert de Lévofloxacine, un antibiotique couramment utilisé pour traiter les infections.

C’est comme la fabrication d’une pelote de laine. Avant d'obtenir un long fil, les moutons sont tondus afin de récupérer la laine en grande quantité. À ce stade, avant que la laine ne soit filée en brin, il est possible d’ajouter des colorants par exemple. En mélangeant la laine à de telles substances, on obtient des fils d’une autre couleur que la couleur d’origine.

Pour leur soie d'araignée synthétique, les chercheurs ont fait exactement la même chose, mais à un niveau beaucoup plus petit, en liant les molécules d'antibiotiques aux matières premières de la soie.

Une idée née il y a cinq ans

L’idée de cette recherche a émergé il y a cinq ans lors d’une rencontre hasardeuse des deux dirigeants de l’équipe, Neil Thomas et Sara Goodacre, à un événement qui incitait le public à fabriquer de la soie d’araignée. «À la fin de la session, Neil s'est approché de moi et m'a dit "je pense que mon groupe est capable de le faire"», a raconté Sara Goodacre dans un communiqué.

«Il a également suggéré que l’on pourrait faire des ajustements pour que la soie soit mélangée avec des composés utiles, soit de façon permanente, soit qui pourrait être libéré dans le temps en fonction de l'acidité de l'environnement», a-t-elle poursuivi. C'est ainsi qu'est né le concept d'une soie d'araignée mêlée à un antibiotique.

En plus de sa résistance, ce matériau présente plusieurs avantages d'un point de vue médical. Il est biocompatible, biodégradable et s'il est fait de protéines, il ne semble causer aucune réaction immunitaire, allergique ou inflammatoire majeure. Selon l'équipe, le développement de soie d'araignée synthétique ouvre ainsi la voie vers de nombreuses applications.

Une recherche qui ouvre la voie vers de nouvelles études

«Il est possible d'utiliser la soie afin de réaliser des pansements avancés pour traiter des blessures à guérison lente comme les ulcères diabétiques», a relevé le professeur Thomas du Centre of Biomolecular Sciences de l'université de Nottingham.

«En utilisant notre technique, l'infection pourrait être prévenue pendant des semaines ou mois via une libération contrôlée d'antibiotiques. Dans le même temps, la régénération des tissus serait accélérée par les fibres de soie fonctionnant comme soutien temporaire avant de se biodégrader», a-t-il poursuivi.

D'après le Dr Goodacre, il est donc fort probable que cette recherche ne soit que le début d'une nouvelle gamme d'études portant sur ce matériau reconnu depuis des décennies mais oublié. Des travaux qui permettront aussi peut-être de mieux comprendre la soie d'araignée et de percer le secret de ces remarquables propriétés.