La masturbation au travail vous rendrait plus productif

19-01-2017 | 16h01

Il n'est pas toujours aisé de rester concentrer pendant des heures lorsqu'on est au bureau. Mais un remède pour le moins original pourrait exister: la masturbation. C'est du moins la conclusion d'un psychologue de la Nottingham Trent University, au Royaume-Uni.

Mark Sergeant, professeur de psychologie dans cette université, explique: «Nul doute que le fait de s'accorder une pause masturbation pour pallier l'ennui ou s'évader augmenterait la concentration de travail».

D'après lui, une «pause masturbation» serait «très efficace» pour décupler la concentration au travail, soulageant tensions et stress et rendant les salariés plus attentifs, moins agressifs et souriants.

Seul bémol: le risque de ne pas atteindre l'orgasme aussi vite qu'escompté, qui peut entraêner frustrations et surplus de stress, comme le souligne le Dr Arnall dans les colonne de The Independent.

Il est également conseillé de ne pas fantasmer sur des collègues au risque de développer une «déficience cognitive» qui conduirait à l'exact effet inverse des bénéfices décrits plus haut.