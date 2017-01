Pourquoi «virer une brosse» vous donne faim?

18-01-2017 | 15h33

Vous avez peut-être déjà ressenti une grosse faim après une soirée bien arrosée. Pourtant, l'alcool étant généralement très chargé en sucre, cette réaction est plutôt surprenante. Des chercheurs de l'Institut Francis Crick se sont donc penchés sur la question pour essayer d'y apporter une réponse.

Pour ce faire, ils ont réalisé une étude sur des souris, en leur injectant de l'alcool pour observer les résultats sur leurs cerveaux. Ils ont alors découvert que celui-ci activerait des cellules bien spécifiques situées dans l'hypothalamus, les neurones AgRP, qui indiqueraient à l'estomac qu'il est temps de manger.

Vérification

Pour s'assurer de la véracité de leur découverte, et mieux la comprendre, ils ont découpé et examiné le cerveau de ces souris pour observer plus facilement les neurones AgRP. Ils les ont plongé dans une solution afin que ces derniers s'allument en vert lorsqu'ils étaient activés. Ils ont alors déposé de l'alcool sur les morceaux de cerveaux et ont pu observer les cellules AgRP passer au vert en présence d'alcool.

Si ces résultats peuvent physiologiquement être appliqués aux humains, il ne faut pas oublier que les facteurs sociaux et environnementaux ont également une grande importance.