Trop «poche» pour devenir une star? Travaille en santé!

17-01-2017 | 14h33

Une nouvelle campagne publicitaire du gouvernement pour inciter les jeunes à travailler dans le domaine de la santé suscite beaucoup de mécontentement.



Les publicités en question mettent en scène des jeunes avec des ambitions sportives et artistiques, mais qui n'ont pas le talent pour réussir dans leur domaine.

Dans l'une des annonces, on présente notamment un adolescent souhaitant devenir joueur de basketball professionnel, mais qui est incapable de lancer un ballon dans un panier. «Mais j'aime aussi aider les gens, dit-il. Hum, je pourrais aussi travailler en santé.»

La Fédération interprofessionnelle de santé (FIQ) dénonce cette tentative de séduction de la part de Québec et demande le retrait des publicités.

«Le message, c'est très clair, on s'entend, déclare Roberto Bomba, trésorier de la FIQ. Quand on est jeune, on a tous des rêves et malheureusement, si on ne réussit pas avec ces rêves-là, si on est moins bon que les autres, si on est poche ou nul même, c'est quoi notre deuxième choix? Ça devient comme un plan B dans le réseau de la santé.»

M. Bomba dénonce notamment le message que cette campagne envoie aux travailleurs de la santé.

«Ces gens-là, ils tiennent le réseau à bout de bras, ajoute-t-il. Malheureusement, quand ils voient une pub de cette façon-là, ça les décourage, c'est même insultant si on veut.»

Même son de cloche chez l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec qui veut aussi que ces publicités soient mises oubliettes.

«Je pense que c'est une réaction qui est totalement excessive, réplique Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Une publicité, c'est fait pour attirer l'attention des gens que l'on vise. C'est une publicité qui est orientée vers les jeunes, c'est une publicité qui se veut accrocheuse pour faire en sorte qu'on envoie le message: "regardez, il y a de belles carrières à avoir en santé". Et compte tenu de la réaction que ça suscite, manifestement, ça a accroché.»