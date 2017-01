Sa vapoteuse explose et lui inflige d'horribles blessures

Dominic D. Matthews 17-01-2017 | 12h31

***ATTENTION: les images se trouvant dans cet article peuvent en indisposer certains.***

L'histoire d'un père de famille qui a subi de graves brûlures et perdu 7 dents après que sa vapoteuse lui ait explosé dans la bouche a vivement fait réagir le web cette semaine.



Andrew Hall, un vendeur de voitures de l'Idaho, aux États-Unis, se préparait pour le travail dans la salle de bain lorsque la batterie de sa cigarette électronique a fait défaut provoquant une explosion au visage.

Sur des images explicites apparemment captées à l'hôpital, on peut voir sa bouche ensanglantée et les traces de brûlure au second degré laissées sur sa joue gauche.

«Je vapote (je sais, c'est épouvantable et pas cool), mais j'ai maintenant arrêté et j'espère peut-être convaincre ceux qui le font de réévaluer [leur choix] ou trouver d'autres façons de fumer», a-t-il écrit dans un message accompagnant ces photos sur Facebook.

«J'ai perdu au moins 7 dents, des brûlures au second degré au visage et au cou et des morceaux de plastique, dents et autres corps étrangers m'ont été retirés de la bouche, la gorge et les lèvres», a poursuivi Andrew Hall, faisant la liste des horribles blessures causées par la défaillance de sa vapoteuse.

Il a publié mardi un message sur les réseaux sociaux dans lequel il se dit reconnaissant pour les bons mots adressés par les internautes. Il dit être sorti de l'hôpital lundi.

Plusieurs internautes, certains très peu compatissants, l'ont accusé d'être l'artisan de son propre malheur, parce qu'il procédait lui-même à des modifications sur sa cigarette électronique, ce qu'il a reconnu.

C'est loin d'être la première fois qu'une histoire de cigarette électronique explosive fait les manchettes dans les médias. En mai 2016, par exemple, Canoe.ca rapportait qu'un Californien avait perdu un œil lorsque la batterie de sa vapoteuse avait explosé.