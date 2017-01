Du sucre ajouté dans les deux tiers des produits industriels

Agence QMI 14-01-2017 | 05h56

Au Canada, une étude publiée par Santé publique Ontario révèle que 66% des produits industriels vendus en épicerie contiennent au moins une forme de sucre ajouté.

Ces sucres sont en réalité intégrés pendant la préparation et la transformation, contrairement aux sucres qui se trouvent naturellement dans les fruits par exemple.

Cette étude a été menée par Santé publique Ontario en collaboration avec l'Université de Waterloo et les résultats ont été publiés dans la revue CMAJ open, le journal de l'Association médicale canadienne.

Pour la réaliser, les chercheurs ont passé en revue les ingrédients de plus de 40 000 boissons et aliments préemballés. Les fruits et légumes frais ainsi que les ingrédients crus comme le thé ou le café n'ont pas été soumis à l'étude.

Trente termes différents associés à l'ajout de sucre ont été recherchés («glucose», «fructose», «dextrose», «sirop de maïs à haute teneur en fructose»...).

« Nous avons trouvé une quantité supérieure de sucres ajoutés dans les produits auxquels on s'attendait comme les bonbons, les produits de boulangerie sucrés et les boissons gazeuses. Par contre, nous avons également trouvé des sucrés ajoutés dans la liste d'ingrédients de la plupart des produits fréquemment qualifiés d'option "santé", y compris les barres de céréales et le yogourt. De plus, près de la moitié de toutes les préparations pour nourrissons et aliments pour bébés que nous avons examinés contenaient du sucré ajouté dans la liste de leurs ingrédients», a expliqué Erin Hobin, scientifique auteure de l'article.

La consommation de sucre en quantités excessives est souvent associée à plusieurs problèmes de santé.