Vivre avec des enfants atteints de fibrose kystique

11-01-2017 | 17h26

Cédric Bouillon et Audrey Fortier, un couple de Rimouski, sont les parents de trois enfants, dont deux sont atteints de la fibrose kystique.



La fibrose kystique, une maladie incurable, affecte le fonctionnement des poumons et l'appareil digestif. Environ 50 % des malades meurent avant l'âge de 50 ans. Chez les Bouillon, la fibrose kystique est venue chambouler leur vie familiale deux fois plutôt qu'une.

«Ça demande toute une réorganisation du mode de vie. Nous, on a décidé de simplifier, de réduire au niveau du travail puis de passer plus de temps avec nos enfants pour les traitements», a confié Cédric Bouillon, qui explique que le couple s'est rendu compte qu'en travaillant tous les deux, la routine du soir, avec les devoirs et les traitements, devenait tout simplement trop lourde.

Pour Cédric Bouillon, la course à pied est devenue une véritable arme de combat. L'an dernier, il a couru 14 marathons en 15 jours et amassé 23 000 $ pour la recherche sur la fibrose kystique.

«Le nombre de fois que je pleurais carrément. Une chance que je cours le matin très tôt. Je courrais, parfois je pleurais, mais ça me faisait du bien.»

Cela dit, pour le couple de Rimouski, l'amour l'emporte sur les complications liées à la fibrose kystique.

«On voit ça positivement, la recherche est très positive. Depuis les années 1960 on est quand même passé d'une espérance de vie de 4 ans jusqu'à 50 ans. Moi je suis certain qu'on va trouver le remède», affirme avec conviction Cédric Bouillon.

Récemment, le couple a appris la venue d'un quatrième membre dans la famille. Il y a une chance sur quatre que cet enfant soit atteint de la fibrose kystique.

«J'avais même pris un rendez-vous pour une vasectomie. De fil en aiguille, j'ai été un peu perdu dans le système et ç'a été le destin. C'est ce qu'on a toujours voulu, avoir un quatrième membre dans la famille», a affirmé M. Bouillon.