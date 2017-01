Enceinte, il veut devenir le «meilleur père» au monde

Hayden Cross est né femme il y a 20 ans. Depuis, il est légalement devenu un homme et doit donner naissance d'ici quelques mois. Le tabloïd The Sun l'a rencontré pour qu'il raconte son histoire.



Celui qui est né Paige a dû mettre un frein à son processus de transition de genre, dont un traitement hormonal, pour pouvoir mener à terme sa grossesse.

Le jeune Britannique a pris cette décision en hâte, après avoir contacté un donneur de sperme via Facebook, craignant ne jamais pouvoir donner naissance.

WORLD EXCLUSIVE: British man will be the first to give birth to a baby https://t.co/lYwxT3NBbc pic.twitter.com/cmkbTY43ik