Une maladie attaque la peau du visage de Kim Kardashian

C'est la source d'un des plus grands complexes de la starlette et maintenant cette maladie lui fait «perdre la face»: Kim Kardashian a annoncé que le psoriasis avait maintenant atteint son visage.



C'est ce qu'a révélé la célèbre mère de famille dans un message paniqué sur Twitter: «Attendez, pourquoi j'ai maintenant du psoriasis sur mon visage?», a-t-elle écrit jeudi.

Wait why am I now getting psoriasis on my face 😭