Un nouvel organe découvert dans le corps humain?

Gentside Découverte avec Canoe.ca 05-01-2017 | 14h30

Le corps humain a beau être étudié sous toutes les coutures, il recèle encore des mystères. C'est ce que semble indiquer une étude récemment publiée dans la revue The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Menée par des chercheurs de l'University Hospital Limerick en Irlande, elle révèlerait l'existence d'un organe jusqu'alors pas classifié comme tel dans le corps humain.

Cet organe se cachait depuis tout ce temps dans notre système digestif, mais il n'était pas inconnu. Jusqu'ici, il n'était tout simplement pas répertorié comme un organe à part entière. Cette structure se nomme le mésentère.

Une structure continue plutôt que fragmentée

Il s'agit d'un repli du péritoine, la membrane qui tapisse la cavité abdominale. Celui-ci relie l'intestin à la paroi de l'abdomen, permettant ainsi de tout maintenir en place.

Depuis des décennies, les scientifiques suggéraient que le mésentère était une structure fragmentée composée de sections séparées. Une théorie que des observations réalisées au microscope en 2012 ont permis de contredire.

Pour être classifié comme un organe, un ensemble de tissus doit présenter une unité structurelle (ce qui semble avoir été prouvé) et servir une ou plusieurs fonctions physiologiques spécifiques.

«La description anatomique qui a été établie depuis 100 ans était incorrecte. L'organe est loin d'être fragmenté et complexe. C'est une simple structure continue», a expliqué J Calvin Coffey, chirurgien et principal auteur de l'étude qui annonce la découverte. «Maintenant, nous avons établi son anatomie et sa structure. La prochaine étape est sa fonction», a-t-il ajouté.

Un nouveau champ pour la médecine

À l'heure actuelle, on ignore la fonction réelle du mésentère mais sa reclassification éventuelle pourrait ouvrir les portes d'un tout nouveau champ pour la médecine. Un champ qui pourrait permettre de mieux comprendre certaines maladies affectant le système digestif. «Si vous comprenez la fonction, vous pouvez identifier une fonction anormale et donc une maladie», a relevé le professeur Coffey.

«Assemblez tout cela et vous avez le champ de la science mésentérique... les bases pour un tout nouveau domaine de la science», a-t-il poursuivi. Étudier et mieux comprendre le mésentère pourrait ainsi conduire à des opérations chirurgicales moins invasives, avec moins de complications et une guérison plus rapide des patients.

À travers le monde, les étudiants en médecine apprennent d'ores et déjà que le mésentère est une structure continue, après que la nouvelle recherche a conduit à une mise à jour d'un des ouvrages d'anatomie humaine les plus connus, Gray's Anatomy.