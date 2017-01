La peau de poisson, un traitement contre les brûlures graves?

03-01-2017 | 16h28

C'était «une expérience vraiment bizarre», mais elle pourrait venir en aide à des milliers de patients à travers le monde. Des médecins brésiliens ont testé une nouvelle alternative pour traiter des brûlures: recouvrir les lésions avec de la peau de poisson. Une innovation qui peut sembler étrange, mais dont les premiers résultats s'avèrent plutôt prometteurs.

Selon les chirurgiens plastiques, c'est la première fois qu'une telle procédure est testée chez l'homme. Tout juste achevé, l'essai clinique a été réalisé sur 50 patients dont Maria Ines Candido da Silva, une serveuse de 36 ans récemment victime d'un terrible accident. Alors qu'elle travaillait dans un restaurant de Russas dans le nord-est du Brésil, une cuisinière à gaz a explosé.

«L'explosion m'a laissé d'horribles blessures», a confié la patiente au tabloïde britannique The Sun. Transportée à l'hôpital, celle-ci souffrait de brûlures de second degré sur ses bras, son cou et une partie de son visage. «J'étais à l'agonie et voulais à tout prix quelque chose pour soulager ma souffrance», a-t-elle raconté.

Des brûlures très délicates à traiter

C'est alors que l'équipe médicale lui a proposé de tester un nouveau traitement. «Quand les médecins ont suggéré de mettre de la peau de poisson sur mes blessures j'ai trouvé l'idée très étrange», a confié Maria Inès. «Mais j'ai sauté sur l'occasion parce qu'ils ont dit que ce serait bien moins douloureux que le traitement normal et plus facile à gérer».

Les brûlures graves sont des lésions particulièrement difficiles à traiter, notamment parce qu'elles impliquent un risque important d'infection. Au Brésil, le traitement traditionnel consiste ainsi à recouvrir les plaies et à y appliquer une substance appelée «sulfadiazine argentique» qui guérit les blessures en 14 jours en moyenne.

Mais le traitement nécessite aussi des bandages qui doivent être changés quotidiennement pour garder les plaies propres et une douche avec du savon anti-bactérien. «Les infirmières utilisaient des crèmes quand je suis arrivée. Je ressentais déjà une douleur insupportable et les plaies sur mes mains étaient vraiment profondes», s'est souvenue Maria Ines.

Une peau efficace contre les brûlures

Le nouveau traitement est basé sur le même principe sauf que le matériau utilisé est de la peau de tilapia, un poisson d'eau douce. «Nous avons découvert que la peau de tilapia agit significativement mieux [...] en apaisant et traitant les plaies sévères causées par les brûlures», a expliqué le Dr Edmar Maciel, chirurgien plastique à la Dr. José Frota Institute Burns Unit (IJF) de Fortaleza.

«La peau favorise la guérison en à peu près la même durée que les crèmes actuellement utilisées», a poursuivi le coordinateur du projet. «Mais cette technique alternative offrent également le bénéfice de réduire le traumatisme et la douleur des patients parce que leur pansement n'a pas besoin d'être changé quotidiennement», a-t-il ajouté.

Grâce au collagène et à l'humidité qu'elle contient, la peau de tilapia présente l'avantage d'être flexible, facile à mouler et largement disponible. En effet, ce poisson d'eau douce est l'un des plus fréquents et produits au Brésil. La peau étant d'ordinairement jetée, celle-ci peut-être aisément récupérée pour le projet. Les échantillons sont ensuite découpés en bandes et conservés dans des banques réfrigérées.

De premiers résultats positifs

Pendant l'essai, les chirurgiens ont étalé de la peau de poisson sur le bras gauche, le cou et le visage de Maria Inès pendant 11 jours. Davantage sur sa main gauche où les plaies étaient plus profondes. Après 20 jours, les résultats se sont avérés positifs, les brûlures montrant un stade avancé de guérison. «J'ai adoré le traitement et le recommanderais à quiconque a souffert comme moi», a expliqué la jeune femme.

«Ce nouveau pansement au tilapia est bon marché et facile à maintenir contrairement aux banques de peau humaine coûteuses que des pays comme le nôtre ont des difficultés à financer et gérer», a relevé le Dr Marcelo Borges, autre coordinateur du projet et chirurgien à l'Hospital Sao Marcos.

«Nous travaillons sur ce projet depuis deux ans et nous pensons [...] que ce pansement viable et bon marché pourra être utilisé afin de créer une différence radicale pour des milliers de victimes de brûlures dans les pays pauvres et développés, en épargnant du temps, de l'argent et des heures de douleur», a-t-il conclu.

L'an prochain, les chercheurs prévoient d'étendre leur projet test à d'autres hôpitaux à travers le pays et traiter 500 patients supplémentaires avant de lancer officiellement ce traitement innovant à travers le monde.