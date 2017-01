Devient-on ivre plus vite en buvant avec une paille?

02-01-2017 | 12h48

Une légende suggère que boire de l'alcool avec une paille ferait apparaitre ses effets plus rapidement. Mais qu'en est-il réellement?

Mentionnons d'entrée de jeu qu'aucune étude scientifique ne semble avoir été menée sur la question. D'après l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) française, il n'existe donc actuellement aucune donnée qui le prouve. Toutefois, cette théorie est appuyée par certains arguments.

Des vapeurs d'alcool dans les poumons

Le premier argument suggère que les personnes qui boivent avec une paille ont tendance à boire plus vite que si elles n'en avaient pas. En ingérant davantage d'alcool sur une durée plus courte, elles deviendraient donc plus rapidement ivres. Le second argument lui, est un peu plus biologique.

Lorsqu'on utilise une paille, on ne boit pas tout à fait de la même façon. On inspire pour faire monter le liquide. Selon certains, ceci aurait pour effet de créer un vide dans la paille puis dans la bouche, ce qui favoriserait la formation de vapeurs d'alcool. Ces dernières seraient alors inspirées par les poumons.

De là, les vapeurs d'alcool seraient conduites jusqu'aux alvéoles pulmonaires où elles passeraient directement dans le sang, soit bien plus vite que lorsque l'alcool passe dans l'estomac. Voilà pourquoi boire avec une paille rendrait ivre plus rapidement.

Une alcoolémie équivalente

Reste que cette théorie ne convainc pas tout le monde. Cité par le magazine NEON, Michel Craplet, alcoologue, a émis quelques réserves. «Même si cette théorie est vraie, la quantité d’alcool ainsi absorbée est dérisoire et ça ne peut agir que de manière infinitésimale», a-t-il affirmé.

L'équipe de l'émission américaine MythBusters s'est également penchée sur la question et est arrivée à la conclusion qu'on ne deviendrait pas ivre plus vite en buvant avec une paille. Mais on boirait effectivement plus vite. De quoi relancer le débat.

Une chose est sure en revanche: que l'on boive à la paille ou sans, pour une même quantité de breuvage, l'alcoolémie obtenue, soit le taux d'alcool dans le sang, sera la même. Pour un même verre, boire avec une paille ne rend donc pas plus ivre, ça c'est une certitude. Pour le reste, vous pouvez toujours tenter votre propre expérience, avec modération évidemment.