Les échographies en clinique maintenant gratuites

29-12-2016 | 09h16

Les échographies en clinique médicale, ainsi que des services de tomographie optique du globe oculaire et d'ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique sont désormais gratuits.



L'entrée en vigueur de la gratuité est ce jeudi pour ces services financés grâce à l'entente intervenue entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le gouvernement Couillard. En vertu de cet accord, une somme de 30 millions $ sera puisée dans la masse monétaire des spécialistes.

«Cette mesure, qui fait suite à une modification du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie, vise à augmenter l'accessibilité à un service d'examen diagnostique important, et à augmenter ainsi la rapidité d'intervention auprès des patients. Cela témoigne de nos efforts pour optimiser le réseau et pour améliorer la gamme des soins et des services offerts aux Québécoises et aux Québécois», a mentionné le ministre de la Santé Gaétan Barrette par communiqué.

L'Association des radiologistes du Québec a toutefois émis des craintes récemment concernant une possible situation de «bar ouvert» extrêmement difficile à gérer.

«Notre grosse crainte est le manque de technologues. On risque de se retrouver avec une avalanche de demandes en clinique médicale, alors qu'on ne sera pas capables de fournir une main-d'œuvre de technologues qui fonctionnent de façon autonome en échographie», avait affirmé le président de l'Association des radiologistes du Québec, Vincent Oliva, la semaine dernière.

«On n'est pas contre une couverture publique des échographies, mais cela ne s'improvise pas. J'ai peur que ça devienne un zoo! On avait proposé au ministre une couverture progressive, afin de s'assurer qu'on ait les ressources pour l'absorber», avait ajouté le Dr Oliva.

Il craint entre autres que les échographies du sein, prescrites de façon prioritaire après qu'une anomalie a été décelée à la mammographie, ne soient noyées dans le flot de nouvelles demandes d'échographies.