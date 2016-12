Mère à 16 ans, elle a été soutenue par le Dr Julien

25-12-2016 | 20h10

Alexandra est tombée enceinte à l'âge de 16 ans dans un quartier défavorisé de Montréal et a dû abandonner temporairement l'école en deuxième secondaire. À travers les années et les épreuves, elle a pu compter sur l'aide de la Fondation du Dr Gilles Julien.

Habitant avec ses cinq frères et sœurs, et sa mère vivant de l'aide sociale, Alexandra et sa famille ont pu obtenir de l'aide à l'extérieur du nid familial.

«Quand il manquait de la bouffe, elle pouvait faire appel au Dr Julien, raconte Alexandra à propos de sa mère. Elle ne pouvait pas tout le temps offrir ce qu'on voulait quand on était jeunes, alors Dr Julien nous donnait des cadeaux et on repartait avec le sourire aux lèvres!»

Le Dr Julien suit également sa fille Angelika depuis moins de deux ans.

«Je suis tombée enceinte et j'ai accouché à 16 ans. Je ne pouvais pas accepter le fait de me faire avorter, dit-elle. Je trouvais que même si ce n'était pas prévu, ça faisait une très belle surprise, malgré tout.

«Pour moi, c'est toute ma vie. Elle me représente. C'est la personne à laquelle je tiens le plus au monde. Pour elle, je serais prête à tout faire.»

Alexandra vit avec son amoureux, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. En plus de les soigner, le docteur Julien réussit à les aider autrement.

«On avait besoin de paniers de Noël. Quand ils nous ont proposé des bottes pour ma fille, j'ai accepté avec joie», affirme Alexandra avec le sourire.

Le Dr Julien tente également d'obtenir une place en garderie pour Angelika et les oriente pour qu'ils trouvent un meilleur logement. Selon lui, ces efforts permettent d'éviter des coûts énormes à la société et permettent à des enfants de mieux grandir.

«Ce que je souhaite, c'est qu'on garde toujours cette base-là, qui est la proximité, le non-jugement, l'implication des intervenants avec les familles», dit le Dr Julien.

La 14e guignolée du Dr Julien se poursuit jusqu'au 15 janvier. Il est possible de faire un don sur le site web de la fondation.