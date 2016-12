Sa transformation, 4 ans après s'être libérée de la drogue

20160904-191132 (sexe trop gros) 22-12-2016 | 14h23

Dejah Hall célébrait 4 ans d'abstinence des drogues en décembre, cette année, et a voulu à cette occasion partager un message d'espoir en publiant des photos avant/après de sa stupéfiante transformation sur Facebook.

L'histoire de la jeune femme de l'Arizona a été reprise par de nombreux médias après qu'elle ait souligné l'anniversaire de son arrestation, en 2012, en raison d'infractions liées à des substances illicities.

C'est ce choc qui l'a mené à surmonter ses nombreuses dépendances, elle qui était devenue à 22 ans, de son propre aveu, une «terrible utilisatrice par intraveineuse» d'héroïne et de crystal meth.

Seulement quelques jours auparavant, elle avait pris conscience de l'importance de vaincre ses démons lorsque son grand-père mourant lui avait dit «qu'elle lui faisait du mal», a-t-elle affirmé à la chaîne locale ABC15.

«J'étais un monstre. J'étais un monstre dans tous les sens du terme», souligne-t-elle. Elle a alors promis à son grand-père de cesser de se droguer.

Quelques jours plus tard, elle se trouvait en prison. Deux semaines après, son aïeul était décédé.

Depuis sa remise en liberté, la femme de 26 ans aux études, elle envisage de devenir une aumônière de prison et elle est devenue la mère d'une fillette d'un an et demi.

Sa publication Facebook la montrant à différents stades de sa dépendance a visiblement inspiré de nombreux internautes car elle a été partagée plus de 35 000 fois depuis le 6 décembre dernier.